Nhiều thí sinh ở các địa phương thay đổi điểm số sau chấm phúc khảo

Sau khi chấm phúc khảo, Hội đồng chấm phúc khảo của một số tỉnh cho biết, nhiều thí sinh có điểm số thay đổi. Nguyên nhân là do một số lỗi như giám khảo chấm sót ý hoặc thí sinh tô nhầm mã đề, tô mờ câu trả lời...

Phú Thọ có 6 bài thi thay đổi điểm số sau phúc khảo

Hội đồng phúc khảo điểm thi của Phú Thọ vừa kết thúc việc chấm 226 bài và môn thi, kết quả có 6 bài thay đổi điểm sau phúc khảo.

Với môn Ngữ văn, trong 54 bài phúc khảo có 3 bài thay đổi điểm. Nguyên nhân do giám khảo chấm sót ý. Điểm số tăng không đáng kể là 0,25 điểm.

Với môn Toán, sau khi chấm phúc khảo 69 bài thi, điểm số không có thay đổi.

Ở môn Tiếng Anh, Hội đồng phúc khảo chấm tổng 35 bài, có 3 bài thay đổi điểm do thí sinh tô nhầm mã đề.

Môn Tiếng Pháp, có một bài phúc khảo nhưng không thay đổi điểm số.

Môn Khoa học tự nhiên, có 33 bài và môn KHXH có 34 bài chấm phúc khảo nhưng không thay đổi điểm số. Như vậy, tổng cộng có 6 bài thi thay đổi điểm số sau phúc khảo.

Được biết, kỳ tuyển sinh THPT quốc gia năm nay, Phú Thọ có tổng số bài thi Ngữ văn là 13.511 bài, môn trắc nghiệm là 39.669 bài.

Thái Bình có 2 thí sinh tăng và giảm 0,25 điểm

Tại Thái Bình, trong tổng số 300 thí sinh có đơn xin phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2018, có 2 em thay đổi điểm thi sau khi phúc khảo.

Cụ thể, trong hai em này có một người tăng 0,25 điểm và người còn lại bị giảm 0,25 điểm sau khi chấm phúc khảo môn Ngữ văn. Riêng đối với các bài thi môn trắc nghiệm, Sở không tự ý chấm mà mời các giảng viên của trường Đại học Thủy Lợi về tận địa phương để chấm.

Toàn bộ quá rà soát các khâu trong kỳ thi THPT 2018 tại Thái Bình đều được thực hiện đúng quy chế. Các bước theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT và không phát hiện có dấu hiệu tiêu cực.

Phúc khảo ở Nam Định không ảnh hưởng tới công nhận tốt nghiệp

Hội đồng thi Sở GD-ĐT Nam Định cho biết sau khi chấm phúc khảo, có 6 bài thi THPT quốc gia đã thay đổi điểm với các lý do như cán bộ chấm thi cộng nhầm điểm, tô sai mã đề, lỗi quét phiếu trả lời trắc nghiệm.

Kết quả, trong 40 bài môn Ngữ văn yêu cầu có 1 bài thay đổi điểm do cán bộ chấm thi cộng nhầm điểm.

Trong 77 bài thi Toán có 3 bài thay đổi điểm, trong đó 2 bài do thí sinh tô sai mã đề và 1 bài do lỗi quét phiếu trả lời trắc nghiệm dẫn đến nhận dạng bị lệch.

Trong 30 bài thi Ngoại ngữ có 1 bài thay đổi điểm do thí sinh tô sai mã đề.

97 bài thi Khoa học Tự nhiên có 1 bài thay đổi điểm do thí sinh tô sai mã đề.

Có 1 bài văn yêu cầu phúc khảo nhưng lại bị tụt 0,5 điểm do cán bộ chấm thi cộng nhầm điểm. Tuy nhiên sai số 0,5 điểm như công bố trước đó cũng chỉ trong phạm vi cho phép sai số. Tất cả các bài thi khác đều tăng điểm.

Tuy nhiên, kết quả phúc khảo không ảnh hưởng tới kết quả xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh.

27 thí sinh Thanh Hóa được đặc cách tốt nghiệp

Sở GD-ĐT Thanh Hóa vừa có báo rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi này (cụm thi số 27).

Theo đó, tỉnh có số thí sinh đặc cách tốt nghiệp là 27 (do ốm trước và trong khi thi).

Số thí sinh được miễn thi là 43 (trong đó 38 học sinh khuyết tật, 5 học sinh đã tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực).

Số lượt thí sinh thi tổ hợp 3 môn đạt từ 26 điểm trở lên là 81; trong đó có 12 thí sinh đạt 27 điểm trở lên.

Tổng số bài thi đạt điểm 10 là 9 và đều thuộc môn Giáo dục công dân.

Thí sinh đạt điểm cao nhất là 27.65 điểm (là học sinh của trường THPT Quảng Xương 1).

Tây Ninh có 2 thí sinh sau phúc khảo vẫn trượt tốt nghiệp

Hội đồng thi Sở GD-ĐT Tây Ninh cho biết có 3 bài thi tự luận thay đổi điểm (0,25) sau khi chấm phúc khảo. Dù vậy, 2 trong số 3 thí sinh này vẫn trượt tốt nghiệp.

Sở GD-ĐT Tây Ninh đã rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 sau chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Ban phúc khảo bài thi của tỉnh được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-HĐT, ngày 25/5/2018, do 1 Phó Chủ tịch Hội đồng thi làm Trưởng ban. Ban phúc khảo bài thi đã tiến hành chấm phúc khảo 104 bài thi Ngữ văn (tự luận) và 372 bài thi các môn trắc nghiệm.

Kết quả, các bài thi trắc nghiệm không thay đổi so với điểm đã công bố trước đó.

Đối với bài thi Ngữ văn, có 3 trường hợp được tăng lên 0.25 điểm. Tuy nhiên, 2 trong số đó là đối tượng học sinh phổ thông, dù có điểm được tăng nhưng vẫn rớt tốt nghiệp do có điểm liệt. Còn lại, 1 thí sinh tự do có thay đổi điểm được Hội đồng thi cấp lại Giấy chứng nhận kết quả thi phù hợp với điểm mới.

Đắk Lắk có 1 thí sinh được tăng từ 0,6 lên 7,2 điểm

Tại Đắk Lắk, một thí sinh được tăng từ 0,6 lên 7,2 điểm do tô mờ đáp án. Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đó là trường hợp thí sinh của trường THPT Cư M’gar.

Nguyên nhân do thí sinh này thi môn Toán đã tô đáp án không đủ đậm để phần mềm chấm trắc nghiệm nhận đáp án đó nên chỉ được 0,6 điểm.

Sau khi nhận đơn phúc khảo, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã rút bài gốc ra để đối chiếu đáp án và chấm thủ công lại bài thi của em thì điểm thực đúng là 7,2 điểm.

Ngay sau đó, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã làm báo cáo cho Ban chỉ đạo thi, UBND tỉnh Đắk Lắk, báo cáo Cục khảo thí và Bộ GD-ĐT./.

