Nhiều trường tư thục ở Hà Nội tiếp tục lùi lịch tựu trường do Covid-19

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường phổ thông tư thục ở Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục lùi lịch tựu trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời lên phương án sẽ dạy học online nếu học sinh không thể đến trường vào tháng 9.



Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường tư thục được tựu trường sớm hơn trường công lập 4 tuần. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19, nên các trường đã phải lùi lịch tựu trường từ đầu tháng 8 sang giữa tháng 8. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng loạt trường tư thục ở Hà Nội lại thông báo tiếp tục lùi thời gian tựu trường tới đầu tháng 9, một số ít trường lùi tới ngày 24/8.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, Trường Trung học cơ sở - trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Tiểu học Lomonoxop, Trường Liên cấp Việt - Úc lùi ngày tựu trường đến ngày 24/8; các trường Marie Curie, trường Tiểu học, trung học cơ sở- trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm Trường, Tiểu học và trung học cơ sở Everest... thông báo lùi lịch tựu trường đến đầu tháng 9. Một số trường đã cho học sinh tựu trường từ ngày 10/8 hiện cũng cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 9.

Ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Tổ chức- hành chính, Trường Quốc tế Nhật Bản cho biết, học sinh các cấp của trường đã tựu trường từ ngày 10/8, mới học được 1 tuần thì lại tiếp tục nghỉ học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo do những diễn biến mới của dịch Covid-19.

"Hiện nay cán bộ giáo viên đang đi làm nhưng học sinh vẫn nghỉ học ở nhà theo chỉ đạo của Sở. Đến 1/9, tất cả các cấp bắt đầu tựu trường trở lại. Theo tình hình dịch bệnh, mọi hoạt động của nhà trường phải tuân thủ theo chỉ đạo của các Sở, ban ngành. Nếu sau 1/9, tình hình vẫn diễn biến phức tạp và thành phố, Sở yêu cầu không cho học sinh đến trường thì nhà trường bắt buộc phải tuân thủ quy định và có phương án học thay thế cho tình huống dịch bệnh"- Ông Nguyễn Văn Anh cho biết.



Với việc lùi thời gian tựu trường đến đầu tháng 9, các trường cho biết, dù thời gian năm học bị giảm 4 tuần so với các năm trước nhưng các trường vẫn xây dựng phương án học tập của học sinh đảm bảo số tuần thực học là 35 tuần. Tuy nhiên, một số hoạt động ngoài nhà trường, nội dung học tập riêng có thể sẽ phải cắt giảm bớt cho phù hợp với thời gian năm học. Một số trường cũng đang tính đến phương án sẽ triển khai dạy học online nếu đầu tháng 9 học sinh vẫn không thể tới trường học tập trung.



"Nếu sau 5/9, các trường vẫn chưa có điều kiện tập trung thì triển khai phương án học online thì việc học online cũng không khó khăn vì nền tảng học online của các trường đã được hình thành từ hồi tháng 3, tháng 4/2020, đợt dịch Covid-19 lần 1"- ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết./.