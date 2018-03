Phụ huynh đạp nhiều lần vào lưng và bụng cô giáo mầm non

Liên quan đến vụ một phụ huynh hành hung giáo sinh thực tập tại Trường mầm non Việt - Lào (TP Vinh, Nghệ An), hôm nay (26/3), Sở GD-ĐT tỉnh đã có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Nghệ An. Giáo sinh H đang phải điều trị tại Bệnh viện. Theo báo cáo, khoảng 8h sáng 22/3, bà Phan Thị Nghĩa là phụ huynh của bé T.P.Đ.K, lớp E mẫu giáo 5 tuổi, đưa con đến lớp và cho rằng giáo sinh thực tập P.T.H. (21 tuổi) đã đánh con mình ở buổi học trước, để lại vết bầm ở cẳng chân bên trái của bé và đã xông vào đánh chị.

Theo mô tả, “Bà Nghĩa vừa kéo tóc vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô H. Lúc đó, giáo viên và các phụ huynh khác đã kịp thời can ngăn thì bà Nghĩa mới dừng lại. Vì bị đánh đập nên giáo sinh H. bị đau bụng và ra nhiều máu. Nhà trường đã đưa giáo sinh H. đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An để khám và điều trị. Đồng thời, nhà trường đã báo cáo sự việc với Ủy ban nhân dân, Công an phường Trung Đô và Công an TP Vinh xác minh, làm rõ sự việc. Tiếp đó đưa bà Nghĩa về trụ sở công an thành phố để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Nghệ An, qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ kết luận bệnh nhân H. có hiện tượng bóc tách nhẹ, biểu hiện dọa sảy thai. Hiện giáo sinh P.T.H đang được tiếp tục điều trị, đã hết hiện tượng chảy máu nhưng vẫn còn đau bụng.

Sở GD-ĐT Nghệ An đã yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh chỉ đạo Trường mầm non Việt - Lào sớm ổn định tình hình, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, giáo sinh và phụ huynh; thăm hỏi, động viên giáo sinh H./.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ phụ huynh hành hung giáo sinh mầm non VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời vụ phụ huynh hành hung giáo sinh mầm non.