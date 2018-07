Sai phạm trong chấm thi THPT ở Hà Giang: Tổ chức thi lại hay chỉ chấm lại?

Qua công bố kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018, có thông tin về tiêu cực trong kết quả thi của Hà Giang, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo cụ thể, yêu cầu Hà Giang rà soát lại.

Ngày 14/7, tổ công tác của Bộ đã lên Hà Giang chỉ đạo việc giám sát, xác minh điểm thi bất thường tại Hội đồng thi THPT năm 2018 của tỉnh Hà Giang.

Sáng 17/7, ông Mai Văn Trinh Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, qua rà soát, đúng là có những sai phạm trong quá trình chấm thi.

Căn cứ theo quy chế, Bộ GD-ĐT đã thành lập hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh trong kỳ thi này.

Hiện nay, hội đồng chấm thẩm định đang nỗ lực làm việc theo tinh thần nghiêm túc để xác định kết quả khách quan, chính xác nhất của thí sinh.

Qua đấu tranh xác minh ban đầu, đã xác định được đối tượng gây ra sai phạm này, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh chứng cứ làm rõ, khi nào có kết quả sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Nhìn nhận về vụ việc này, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho biết, kết quả điểm thi bất thường ở Hà Giang chỉ có thể là do gian lận khi chỉnh file ảnh và chỉnh sửa sau khi quét bài thi.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Bộ GD-ĐT đã phát hiện đối tượng gây ra sai phạm này và cho chấm lại bài thi của tất cả thí sinh là đúng. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ không nhất thiết là tổ chức thi lại cho thí sinh ở Hà Giang vì sẽ gây xáo trộn lớn về tâm lý cho thí sinh và tốn kém kinh phí khi phải thi lại.

Tuy nhiên, trong vụ việc này có thể có sự thông đồng, lo lót để những người vi phạm thực hiện hành vi gian lận.

Khi Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng phát hiện ra các đối tượng gây ra sai phạm về điểm thi bất thường ở Hà Giang thì nên xử lý Hình sự vì đây là kỳ thi mang tính chất quốc gia, mọi công đoạn đều phải được bảo mật và phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Qua vụ việc này, PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng, việc chấm thi THPT Quốc gia không nên giao cho các địa phương chấm nữa mà nên trả lại cho các trường ĐH chấm dưới sự quản lý của Bộ GD-ĐT và cơ quan chức năng thì sẽ khách quan, công bằng và chọn lựa được đúng thí sinh xuất sắc nhất vào trường ĐH.

Bàn luận về vấn đề chấm thi, PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội cho rằng, đến nay, Bộ GD-ĐT đang vào cuộc rà soát lại kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 bất thường ở Hà Giang. Trong khi chờ đợi kết quả chính thức, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, nếu đúng là kết quả thi ở Hà Giang có bất thường thì cần phải xem xét ở các công đoạn phát đề, chấm thi.

Việc chấm thi trắc nghiệm được chấm bằng máy. Nếu việc chuyển giao đề, chấm thi được tập trung ở một vài điểm trọng yếu dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng thì có thể giảm tải được những tiêu cực trong việc sao in đề, chấm thi hơn là để từng địa phương chấm như hiện nay./.

Sau khi các hội đồng thi THPT Quốc gia công bố điểm của thí sinh, trên mạng xã hội hiện xuất hiện những thông tin đặt ra nghi vấn: Cả nước có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 (Toán, Lý, Anh) từ 27 điểm trở lên thì riêng Hà Giang đã có 36 em, chiếm 47,37% cả nước.

Theo phổ điểm môn Vật lý của địa phương này, có đến 65 thí sinh đạt mức điểm từ 9 trở lên, trong khi chỉ có 28 thí sinh đạt mức điểm từ 8 đến dưới 9.

Nhiều chuyên gia cho rằng đó là điều rất vô lý. Vì theo lẽ thường, với đề thi có mức phân hóa cao như năm nay thì mức điểm càng cao, số lượng thí sinh đạt được càng ít. Thông thường trên bình diện chung, số thí sinh đạt 9-10 chỉ bằng 1/8-1/6 số thí sinh 8-9 mới là hợp lý.

Môn Toán cũng vậy, số thí sinh có mức điểm 8-8,75 chỉ có 50 thí sinh, nhưng số thí sinh có điểm từ 9 trở lên tới 57 thí sinh.

So với các tỉnh, thành phố có truyền thống và thành tích học tập tốt, điểm thi môn Toán từ 9 điểm trở lên ở Hà Giang cao hơn hẳn. Ví dụ như điểm thi môn Toán ở Hà Giang cao gấp 4,3 lần so với Nam Định; cao hơn gấp hơn 2 lần so với Nghệ An và gần 1,8 lần so với TP HCM.