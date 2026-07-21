English
/ GIÁO DỤC
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sắp xếp cơ sở giáo dục: Mỗi xã có tối thiểu 1 trường mầm non, 1 trường phổ thông

Thứ Ba, 10:34, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi sắp xếp trường công lập, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 814 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Theo văn bản, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng: mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Việc sắp xếp bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

sap xep co so giao duc moi xa co toi thieu 1 truong mam non, 1 truong pho thong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 6/9/2026.

Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau

Đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình:

Mô hình 1: Trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu, điểm trường.

Mô hình 2: Trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn: Mô hình này được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau. 

Tùy theo tình hình thực tế về cấp học, quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 1 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Quá trình tổ chức thực hiện các mô hình trường học quy mô lớn, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động điều chỉnh các nội dung cụ thể của mô hình trường học quy mô lớn nhưng phải bảo đảm tinh gọn đầu mối và hiệu quả tổ chức thực hiện, đáp ứng các mục tiêu, nguyên tắc của việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập tại văn bản này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tập trung hình thành các trường nội trú, bán trú cho học sinh tại các điểm trường chính. 

Trường hợp chưa chuẩn bị được cơ sở vật chất thì khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm sắp xếp cho năm học sau (2027 - 2028).

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở (hoặc một trường phổ thông có nhiều cấp học).

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội sắp xếp lại mạng lưới trường học: Dự kiến giảm 35 trường công lập
Hà Nội sắp xếp lại mạng lưới trường học: Dự kiến giảm 35 trường công lập

VOV.VN - Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất sắp xếp lại mạng lưới trường học công lập giai đoạn 2026–2027, dự kiến giảm 35 trường do nhiều cơ sở có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Hà Nội sắp xếp lại mạng lưới trường học: Dự kiến giảm 35 trường công lập

Hà Nội sắp xếp lại mạng lưới trường học: Dự kiến giảm 35 trường công lập

VOV.VN - Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất sắp xếp lại mạng lưới trường học công lập giai đoạn 2026–2027, dự kiến giảm 35 trường do nhiều cơ sở có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Bộ GD&ĐT công bố tiêu chí xác định đại học công lập, trường nghề phải sắp xếp
Bộ GD&ĐT công bố tiêu chí xác định đại học công lập, trường nghề phải sắp xếp

VOV.VN - Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ căn cứ vào vị trí địa lý, ngành nghề đào tạo, nhu cầu nhân lực và hiệu quả hoạt động, theo các tiêu chí vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Bộ GD&ĐT công bố tiêu chí xác định đại học công lập, trường nghề phải sắp xếp

Bộ GD&ĐT công bố tiêu chí xác định đại học công lập, trường nghề phải sắp xếp

VOV.VN - Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ căn cứ vào vị trí địa lý, ngành nghề đào tạo, nhu cầu nhân lực và hiệu quả hoạt động, theo các tiêu chí vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Sắp xếp trường đại học công lập: Tinh gọn để lớn mạnh hơn
Sắp xếp trường đại học công lập: Tinh gọn để lớn mạnh hơn

VOV.VN - Một cuộc “đại sắp xếp” giáo dục đại học chuẩn bị diễn ra. Cụ thể, trong 3 tháng tới đây 140 trường đại học công lập thuộc diện sáp nhập, tinh giản đầu mối, thậm chí là giải thể nếu không đạt chuẩn.

Sắp xếp trường đại học công lập: Tinh gọn để lớn mạnh hơn

Sắp xếp trường đại học công lập: Tinh gọn để lớn mạnh hơn

VOV.VN - Một cuộc “đại sắp xếp” giáo dục đại học chuẩn bị diễn ra. Cụ thể, trong 3 tháng tới đây 140 trường đại học công lập thuộc diện sáp nhập, tinh giản đầu mối, thậm chí là giải thể nếu không đạt chuẩn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục