Thành phố Hội An cho gần 22.000 học sinh nghỉ học vì mưa to, gió lớn

Trước tình hình mưa to kèm theo gió lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng của học sinh và giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An đã cho gần 22.000 học sinh từ cấp mầm non đến bậc THCS nghỉ học.

TP Hội An cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng.

Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học có kế hoạch chằng chống, khơi thông máng xối trường lớp, chú ý hệ thống điện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh lẫn giáo viên.

"Sáng nay ở Hội An, khu vực gần biển gió lớn mưa to không an toàn cho học sinh trong quá trình đi học, do đó Phòng Giáo dục Đào tạo trên cơ sở nắm bắt tình hình các trường cũng như địa phương đã tham mưu cho thành phố cho học sinh nghỉ học trong sáng nay. Sở có văn bản chỉ đạo về việc phòng chống, trong đó lưu tâm đến việc an ninh, an toàn cho học sinh, an toàn cho trang thiết bị phòng học phục vụ cho dạy học, chằng chống và kiểm tra lại độ an toàn của hệ thống điện"./.