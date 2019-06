Thi lớp 10 ở Hà Nội: Đề thi Ngữ văn vừa sức, học sinh phấn khởi

Đề thi môn Ngữ văn thi vào lớp 10 tại Hà Nội gồm 2 phần, 7 câu hỏi, thí sinh làm bài theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút.

Trong đó, phần 1, (7 điểm) hỏi về bài thơ “Sang thu” của nhà thơ Hữu Thỉnh.

Học sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.

Câu 3 điểm yêu cầu học sinh xác định các phép liên kết trong một đoạn trích văn cho sẵn, và nghị luận về vấn đề "Hoàn cảnh khó khăn là cơ hội để mỗi người khám phá khả năng của chính mình”.

Kết thúc môn thi đầu tiên, tại điểm thi THPT Chu Văn An (Hà Nội), thí sinh tự do Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ: “Thi xong môn Văn em như trút được gánh nặng. Môn thi đầu bao giờ cũng rất áp lực, nhưng giờ em cảm thấy rất thoải mái, sẵn sàng bước vào bài thi môn Toán. Đề thi không khó, kiến thức ở mức cơ bản. Em nghĩ rằng với mức đề như vậy, điểm thi năm nay có thể cao hơn so với những năm trước”.

Nguyễn Thị Lan Anh cho rằng đề thi không quá khó.

Bước ra khỏi phòng thi với tâm lý khá thoải mái, Phạm Quỳnh Chi, THCS Trưng Nhị phấn khởi chia sẻ: “Đề thi không có câu hỏi khó, kiến thức chủ yếu nằm trong sách giáo khoa, chỉ cần học thuộc thơ và nắm vững kiến thức là đã có thể làm được bài”.

Chi cho biết, em hoàn thành bài thi trước thời gian thu bài khoảng 15 phút, thời gian còn lại dành để đọc lại toàn bộ bài làm. Nữ sinh chia sẻ, câu nghị luận xã hội trong đề Ngữ văn của Sở GD-ĐT Hà Nội có những câu hỏi khá thú vị, kiến thức mở và gần gũi với học sinh: “Với câu hỏi về vượt qua hoàn cảnh khó khăn để khám phá chính mình, em vận dụng kiến thức và vốn sống của mình để làm bài. Em cho rằng câu hỏi này rất hay với lứa tuổi học sinh. Em biết rằng, kỳ thi này rất khó khăn, nhưng tương lai phía trước sẽ còn có những thử thách lớn hơn nữa để vượt qua và trưởng thành. Chính những thách thức, khó khăn ấy sẽ tôi luyện cho mỗi học sinh lòng dũng cảm, phát hiện ra cả những năng lực tiềm tàng mà thường ngày chính bản thân mình cũng không thể biết.

Câu hỏi này cũng khiến em nghĩ rằng, trong cuộc sống, trước những khó khăn, những người trẻ như chúng em không nên có tâm lý đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thầy cô, gia đình hay bất cứ ai khác mà cần mạnh mẽ để vượt qua. Khó khăn cũng là cơ hội”.

Cùng chung tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, Hoàng Quế An (THCS MIS) hy vọng có thể đạt từ 8,5-9 điểm với đề thi này.

“Em cảm thấy khá hài lòng với bài làm. Em đã làm thử rất nhiều đề thi của các năm trước thì thấy rằng đề thi năm nay có vẻ “mềm” hơn rất nhiều. Trong đề thi cũng có những lưu ý với học sinh về thời lượng làm bài, giúp em chủ động hơn trong vấn đề phân bổ thời gian làm các câu. Em hy vọng chiều nay sẽ làm bài thi môn Toán thật tốt”.

Theo nhiều học sinh, đề thi không khó, nhưng để làm tốt câu nghị luận văn học, thí sinh cần học thuộc và nắm chắc nội dung toàn bài thơ để có thể phân tích khổ thơ được đưa ra trong đề.

Nguyễn Quỳnh Anh (THCS MIS) cảm thấy không mấy tự tin với phần nghị luận văn học. "Em cảm thấy khó lo vì phần phân tích đoạn thơ em làm chưa chắc lắm. Khổ thơ đề ra là phần em không chú trọng nhiều nên bài làm chưa thực sự như ý".

Kết thúc môn thi Ngữ văn, chiều nay (2/6), các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán, hình thức tự luận trong 120 phút./.