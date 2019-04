Thí sinh Hòa Bình "gian lận điểm" học ĐH Thương mại tự xin thôi học

Sau khi có kết quả chấm thẩm định điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hòa Bình, Bộ GD-ĐT cũng như các trường đại học, các cơ quan liên quan đang quyết liệt xử lý những thí sinh gian lận điểm thi.

Trao đổi với báo chí chiều 13/4, GS.TS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Thương mại cho biết, trường vừa tiếp nhận được đơn xin thôi học của một sinh viên quê Hòa Bình. Sau khi nhà trường rà soát, đối chiếu với danh sách mà Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi về, đây là thí sinh duy nhất bị phát hiện gian lận điểm thi năm 2018 'lọt' vào trường.

Đại học Thương Mại sẽ trả lại học phí cho thí sinh được nâng điểm tự viết đơn xin thôi học.

Theo Hiệu trưởng trường ĐH Thương mại, điểm chấm thẩm định của thí sinh này thấp hơn mức điểm đã công bố trước đó tới hàng chục điểm. Với số điểm sau khi chấm thẩm định, thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển vào trường năm 2018.



"Có thể do em này biết mình nằm trong danh sách thí sinh gian lận điểm thi nên đã chủ động nộp đơn xin thôi học trước khi nhà trường rà soát. Do vậy sắp tới chúng tôi sẽ không phải ra quyết định xử lí buộc thôi học thí sinh này.



Việc rà soát thí sinh gian lận điểm thi không phải chỉ là qui định trong một vài tháng mà kể cả thí sinh có theo học cả khóa học (khoảng 4 năm) mà bị phát hiện gian lận, em đó vẫn sẽ bị xóa khỏi danh sách trúng tuyển và xử lí theo qui định", ông Sơn cho biết.



GS.TS Đinh Văn Sơn nhận định, việc thí sinh này tự động viết đơn xin thôi học do biết mình đã gian lận điểm thi sẽ làm giảm bớt áp lực hơn là việc bị nhà trường buộc thôi học, ít nhất là về mặt tâm lí.



"Về nguyên tắc, khi sinh viên nào bị buộc thôi học thì nhà trường không có trách nhiệm phải thanh toán các khoản tài chính mà sinh viên đã nộp cho trường (bao gồm cả học phí, quỹ...). Nhưng với trường hợp em thí sinh này, chúng tôi quyết định trả lại toàn bộ em đó các khoản chi phí đã đóng.



Nhà trường đào tạo rất nghiêm, sinh viên đỗ đầu vào phải có ý thức học vì trường tổ chức mô hình khảo thí tập trung. Tức giảng viên chỉ tổ chức giảng dạy các học phần ở trường cho sinh viên. Còn việc tổ chức thi, giám sát thi và chấm thi lại không phải nhiệm vụ của người dạy. Điều này cũng là áp lực học tập phần nào với sinh viên.



Kết quả học tập học kì 1 vừa qua của em sinh viên này cũng không cao, chỉ ở mức thấp vì điểm đầu vào em này sau khi chấm thẩm định chỉ đạt khoảng 14 - 14,5 điểm", GS Đinh Văn Sơn cho hay.

Trước đó, hàng loạt các trường đại học cũng đã rà soát và ra thông báo buộc thôi học với một số thí sinh Hòa Bình được nâng điểm.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Ngoại thương cho biết, trường đã nhận được danh sách 3 thí sinh có điểm thi bị điều chỉnh do Sở GD-ĐT Hòa Bình gửi.

Trong 3 thí sinh này có 2 em sau khi điều chỉnh không đủ điểm trúng tuyển theo mã xét tuyển đã đăng ký. Vì thế, trường đã đưa ra khỏi danh sách trúng tuyển năm 2018. Và các em này bị buộc thôi học.

Tại ĐH Kinh tế Quốc dân, ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, thông tin trường nhận được danh sách 5 thí sinh có điểm thi bị điều chỉnh.

Hai thí sinh có điểm thấp hơn mức chuẩn nên bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Ba thí sinh còn lại có điểm cao hơn điểm trúng tuyển, vẫn học bình thường. Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã thông báo tới thí sinh liên quan.

ĐH Y Hà Nội cũng có hai thí sinh được nâng điểm, trúng tuyển ngành Y đa khoa. Một thí sinh có kết quả chấm thẩm định thấp hơn điểm trúng tuyển nên sẽ bị đuổi học. Em còn lại đủ điểm trúng tuyển, nhưng điểm thi môn khác (không phải tổ hợp xét tuyển vào trường) bị hạ 2 điểm. Trường đang xin ý kiến của Bộ GD&ĐT hướng xử lý về trường hợp thứ hai.

Tương tự, Học viện Cảnh sát Nhân dân cũng phát hiện có 17 thí sinh được nâng điểm, đã trúng tuyển năm 2018.

Học viện An ninh Nhân dân phát hiện 9 trường hợp được nâng điểm.

Đại học Phòng cháy Chữa cháy có hai sinh viên được nâng điểm. Như vậy, khối trường công an phát hiện 28 sinh viên trúng tuyển có liên quan gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018./.