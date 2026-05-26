Tiến sĩ Mai Minh Nhật giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

Ngày 25/5/2026 tại Quyết định số 1336, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật (bên trái ảnh) nhận lẵng hoa chúc mừng tại Lễ công bố quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2024-2029 do Đại học Đà Lạt tổ chức (Ảnh: Trường Đại học Đà Lạt).

Trước đó vào đầu tháng 5/2026 Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai, khách quan và có sự tham dự, giám sát của Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ về phẩm chất, năng lực của người được giới thiệu và ghi phiếu giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Tại hội nghị Tiến sĩ Mai Minh Nhật đã trình bày chương trình công tác dự kiến thể hiện tầm nhìn chiến lược và toàn diện trong phát triển Trường Đại học Đà Lạt trên tất cả các mặt hoạt động, trong đó nhấn mạnh việc giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng đối với Tiến sĩ Mai Minh Nhật tháng 5/2026. (Ảnh: Trường Đại học Đà Lạt).

Tiến sĩ Mai Minh Nhật sinh năm 1983, quê quán tại Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ). Trước khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Tiến sĩ Mai Minh Nhật là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029 và đã có kinh nghiệm nhiều năm trong vai trò Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.