Tiến sĩ Mai Minh Nhật giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

Thứ Ba, 18:03, 26/05/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Mai Minh Nhật giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

Ngày 25/5/2026 tại Quyết định số 1336, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

tien si mai minh nhat giu chuc hieu truong truong Dai hoc Da lat hinh anh 1
Tiến sĩ Mai Minh Nhật (bên trái ảnh) nhận lẵng hoa chúc mừng tại Lễ công bố quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2024-2029 do Đại học Đà Lạt tổ chức (Ảnh: Trường Đại học Đà Lạt).

Trước đó vào đầu tháng 5/2026 Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai, khách quan và có sự tham dự, giám sát của Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ về phẩm chất, năng lực của người được giới thiệu và ghi phiếu giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Tại hội nghị Tiến sĩ Mai Minh Nhật đã trình bày chương trình công tác dự kiến thể hiện tầm nhìn chiến lược và toàn diện trong phát triển Trường Đại học Đà Lạt trên tất cả các mặt hoạt động, trong đó nhấn mạnh việc giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh chuyển đổi số.

tien si mai minh nhat giu chuc hieu truong truong Dai hoc Da lat hinh anh 2
Thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng đối với Tiến sĩ Mai Minh Nhật tháng 5/2026. (Ảnh: Trường Đại học Đà Lạt).

Tiến sĩ Mai Minh Nhật sinh năm 1983, quê quán tại Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ). Trước khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Tiến sĩ Mai Minh Nhật là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029 và đã có kinh nghiệm nhiều năm trong vai trò Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tag: Tiến sĩ Mai Minh Nhật Đại học Đà Lạt công tác cán bộ
Đại học Thái Bình Dương bổ nhiệm tân hiệu trưởng, mở giai đoạn phát triển mới
VOV.VN - Hà Nội phê duyệt đề án phát triển theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế với hai trường THPT chuyên Chu Văn An và Hà Nội - Amsterdam. Hiệu trưởng Trường Ams Trần Thùy Dương chia sẻ về mô hình này.

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM - trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã tự kiểm điểm trước Hội đồng trường và chủ động xin thôi chức vụ, chuyển công tác.

