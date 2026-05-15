Hiệu trưởng xin thôi chức sau vụ giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay

Thứ Sáu, 14:40, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM - trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã tự kiểm điểm trước Hội đồng trường và chủ động xin thôi chức vụ, chuyển công tác.

Ngày 15/5, lãnh đạo UBND phường Bến Cát, TP.HCM, cho biết đã có quyết định thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các quy trình nhân sự để kiện toàn ban giám hiệu nhà trường.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nơi xảy ra vụ việc
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nơi xảy ra vụ việc 

UBND phường cũng đang hoàn tất báo cáo chính thức để gửi lãnh đạo thành phố và các sở, ngành liên quan về công tác quản lý và nhân sự tại đơn vị này.

Về phía bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết, bản thân đã chủ động xin từ nhiệm và nguyện vọng được chuyển công tác khác.

Theo bà Hạnh, chỉ trong thời gian ngắn, nhà trường đã liên tiếp xảy ra nhiều sự việc gây bất ổn, khiến phụ huynh lo lắng. Cụ thể, tháng 1/2026 phát hiện thực phẩm (thịt heo) không đảm bảo chất lượng được đưa vào bếp ăn; đến tháng 3/2026, phụ huynh phản ánh tình trạng học sinh phải đứng chờ dưới nắng gắt khi tan học; và tháng 4/2026 xảy ra vụ việc giáo viên xử phạt học sinh bằng cách yêu cầu tự đâm kim tiêm vào tay.

"Các sự việc xảy ra đòi hỏi trách nhiệm rất cao của người đứng đầu. Tôi luôn đặt sự an toàn của học sinh lên trên hết, nhưng khi nhận thấy mình làm chưa tốt, tôi xin từ chức để người khác có năng lực điều hành tốt hơn đảm nhận nhiệm vụ này," bà Hạnh chia sẻ.

Trước đó, VOV đưa tin, 5 học sinh lớp 3/6 bị cô giáo chủ nhiệm tên M. yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay với lý do nói chuyện riêng, không đeo khăn quàng và không ngủ trưa. Vụ việc được phụ huynh đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Tại buổi làm việc với nhà trường và phụ huynh, nữ giáo viên thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái. Theo giải trình, cô mua kim tiêm để sử dụng cho con nhỏ tại nhà nhưng chưa dùng mà mang theo đến lớp. Ban đầu, cô chỉ định lấy ra để "hù dọa", nhưng sau đó đã mất kiểm soát và ép các em tự đâm vào tay mình.

Ngay sau khi sự việc bị phát giác, nhà trường đã phối hợp cùng gia đình đưa các em đi kiểm tra y tế và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm ban đầu, không ghi nhận các bệnh truyền nhiễm qua đường máu. Sau đó, cô M đã bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác, không được đứng lớp ít nhất một năm.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Thông tin mới vụ 5 học sinh bị giáo viên ở TP.HCM phạt tự đâm kim tiêm vào tay
VOV.VN - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), đã thông tin về kết quả kiểm tra y tế ban đầu của 5 học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh, liên quan đến hình phạt phản cảm của giáo viên chủ nhiệm.

Đình chỉ công tác giáo viên ở TP.HCM phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay
VOV.VN - Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xác nhận có sự việc giáo viên phạt học sinh bằng cách tự chích kim tiêm vào tay. Hiện giáo viên này đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sai phạm.

Bắt giữ thanh niên 21 tuổi dùng kim tiêm đâm hàng loạt học sinh rồi quay clip
VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Thành Thông (21 tuổi) để điều tra hành vi dùng kim tiêm đâm 5 học sinh tại TP.Tân Uyên và TP.Thủ Dầu Một.

Rùng mình chứng kiến kim tiêm nằm la liệt trong bãi rác ở Đắk Nông
VOV.VN - Kim tiêm, rác thải y tế nằm la liệt trong bãi rác tập trung của huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đang trở thành mối lo ngại cho các hộ dân sống trong khu vực.

