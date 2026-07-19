Sáu hành trình, một thông điệp về khát vọng

Được xây dựng theo hướng kết hợp đào tạo tiếng Anh với trải nghiệm thực tế, Trại hè RES 2026 không chỉ đặt mục tiêu giúp học sinh nâng cao khả năng ngoại ngữ. Chương trình còn tạo ra một môi trường để các em được nói, được thử, được mắc lỗi và từng bước vượt qua giới hạn của chính mình. Điểm nhấn của chương trình là sự đồng hành của các khách mời đến từ nhiều lĩnh vực, gồm ca sĩ Kyo York, người mẫu Hà Kino, diễn viên Lâm Vissay, ca sĩ – giảng viên thanh nhạc Alvir Antoine, ca sĩ nhí Emily Wagner và Lê Thanh Châu – học viên đạt IELTS 9.0. Mỗi khách mời mang đến Trại hè RES 2026 một hành trình khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một thông điệp: Thành công không đến trong một ngày mà được tạo nên từ khát vọng, lòng dũng cảm và sự kiên trì.

Ca sĩ Kyo York và Siêu mẫu Hà Kino đồng hành cùng trại hè Res

Với ca sĩ Kyo York, đó là hành trình vượt qua rào cản ngôn ngữ, học tiếng Việt, thích nghi với một nền văn hóa mới và từng bước xây dựng sự nghiệp nghệ thuật tại Việt Nam. Câu chuyện của anh cho thấy ngoại ngữ không chỉ là một môn học mà còn có thể trở thành cây cầu giúp mỗi người bước vào một thế giới rộng lớn hơn. Người mẫu Hà Kino mang đến hình ảnh của một người trẻ cá tính, tự tin và dám khác biệt. Từ những trải nghiệm trong nghề nghiệp và cuộc sống, cô khuyến khích học sinh biết lắng nghe bản thân, tôn trọng sự khác biệt và mạnh dạn theo đuổi điều mình tin tưởng. Diễn viên Lâm Vissay, gương mặt được biết đến qua bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, chia sẻ câu chuyện về bản lĩnh, khả năng thích nghi và hành trình tìm kiếm con đường riêng. Từng trưởng thành trong môi trường đa văn hóa, nam diễn viên truyền cảm hứng để học sinh không mặc cảm trước sự khác biệt và chủ động biến những trải nghiệm riêng thành lợi thế.

Trại hè RES 2026: Đánh thức khát vọng từ những cuộc gặp đặc biệt

Đồng hành cùng chương trình còn có ca sĩ, giảng viên thanh nhạc Alvir Antoine, từng tham gia Vietnam Idol 2023 và có kinh nghiệm biểu diễn, đào tạo thanh nhạc. Trong những giờ học giàu năng lượng, âm nhạc được sử dụng như một phương tiện giúp học sinh vượt qua sự rụt rè, tìm thấy tiếng nói và sự tự tin của chính mình. Gần gũi hơn với lứa tuổi học sinh là Emily Wagner là gương mặt trẻ theo đuổi âm nhạc và trình diễn.

Emily Wagner, 11 tuổi theo đuổi sự nghiệp biểu diễn âm nhạc quốc tế

Hình ảnh một bạn nhỏ dám bước lên sân khấu, thể hiện cá tính và nghiêm túc với đam mê mang đến cho học sinh RES một nguồn động lực gần gũi: Tuổi nhỏ không có nghĩa là ước mơ phải nhỏ.

Trong lĩnh vực học thuật, Lê Thanh Châu truyền cảm hứng bằng hành trình chinh phục IELTS 9.0 ở tuổi 18. Thành tích ấy không chỉ gắn với năng lực ngôn ngữ mà còn là kết quả của quá trình đặt mục tiêu, rèn luyện kỷ luật và kiên trì trong nhiều năm. Sáu khách mời, sáu con đường khác biệt. Có người vượt qua rào cản ngôn ngữ, có người khẳng định mình bằng cá tính, có người bước ra khỏi vùng an toàn bằng nghệ thuật, cũng có người chinh phục đỉnh cao học thuật. Qua những câu chuyện thật, học sinh có thể nhận ra rằng mỗi hành trình lớn đều bắt đầu từ một bước đi nhỏ.

Từ dám nói đến dám thể hiện chính mình

Sau thời gian đồng hành cùng học sinh RES, ca sĩ Kyo York ấn tượng với sự chủ động và tinh thần không ngại mắc lỗi của các em. Học sinh sẵn sàng đặt câu hỏi, phản hồi và diễn đạt suy nghĩ bằng tiếng Anh, dù câu nói chưa hoàn chỉnh. Từng trải qua hành trình học một ngôn ngữ mới, Kyo York cho rằng trở ngại lớn của người học đôi khi không nằm ở vốn từ hay ngữ pháp, mà ở tâm lý sợ sai, sợ bị đánh giá. Khi vượt qua nỗi sợ ấy, trẻ mới dám nói, dám thử và từng bước tiến bộ. Người mẫu Hà Kino lại ấn tượng với chính kiến và những ước mơ riêng của học sinh. Có em yêu nghệ thuật nhưng chưa từng nghĩ mình có thể đứng trên sân khấu; có em mong muốn học tập quốc tế nhưng còn hoài nghi bản thân; cũng có em nhiều ý tưởng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Theo Hà Kino, trẻ em không thiếu ước mơ, điều các em cần đôi khi chỉ là một lời động viên: “Hãy thử đi, em có thể làm được”. Sự thay đổi ấy hiện diện trong từng ngày của trại hè. Từ chỗ dè dặt, ngại xuất hiện trước đám đông, nhiều học sinh đã chủ động trình bày, tranh luận và bảo vệ quan điểm. Các em cũng dần biết phân công nhiệm vụ, phối hợp và cùng tìm cách giải quyết thử thách.

Thể thao là một phần quan trọng trong hành trình trải nghiệm tại Trại hè RES 2026

Trại hè RES 2026 kết hợp ngoại ngữ, kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ học qua giáo trình, học sinh sử dụng tiếng Anh trong kể chuyện, thuyết trình, làm việc nhóm và trình bày quan điểm. Ngôn ngữ vì thế trở thành công cụ để kết nối, hợp tác và thể hiện bản thân.

Chương trình đồng thời chú trọng tư duy lãnh đạo, lồng ghép những nội dung phù hợp từ “7 thói quen của người thành đạt”, giúp học sinh biết đặt mục tiêu, xác định ưu tiên, hợp tác và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

RES không kỳ vọng trẻ trở thành “nhà lãnh đạo” chỉ sau một mùa hè. Mục tiêu thiết thực hơn là giúp các em từng bước lãnh đạo chính mình: hiểu điều mình muốn, chủ động hành động và không dễ dàng bỏ cuộc. Thông qua âm nhạc, thể thao, sáng tạo, công nghệ và các thử thách tập thể, học sinh có thêm cơ hội giao tiếp, giải quyết vấn đề, bộc lộ cá tính và bước ra khỏi vùng an toàn.

RES - 19 năm đồng hành cùng học sinh Việt Nam Sau 19 năm hoạt động, Hệ thống Anh ngữ RES đã phát triển hơn 50 chi nhánh trên toàn quốc, đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh nâng cao năng lực ngoại ngữ và mở rộng cơ hội học tập quốc tế. Theo RES, nhiều học viên đã đạt IELTS từ 7.0 đến 8.5+, tiêu biểu như Nguyễn Duy Khang, Phạm Lương Tuấn Anh đạt 8.5; Nguyễn Hiền Anh đạt 8.0 và Lê Thanh Châu đạt 9.0. Với RES, mỗi band điểm không chỉ là thành tích, mà còn là hành trình học sinh vượt qua sự tự ti, chủ động giao tiếp và nhìn thấy những cơ hội mới. Vì vậy, hệ thống hướng đến một môi trường giáo dục khuyến khích các em dám nói, dám sai, dám thử và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.