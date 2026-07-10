Đà Nẵng: 300 học sinh hoàn cảnh khó khăn tham gia "Trại hè Kết nối 2026"

Trại hè diễn ra từ nay đến đến 14/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng với thông điệp “Vun đắp tương lai tươi sáng”. Trại hè Kết nối 2026 sẽ là cơ hội vui chơi, nâng cao tinh thần tự học, đánh thức sự cởi mở và khơi gợi hành động, thực hiện những ước mơ thật đẹp của các em trong tương lai. Đây cũng là dịp để các bạn học sinh được kết nối và phát triển tư duy của một công dân toàn cầu.

Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình

Chủ đề trại hè năm nay tập trung vào 4 nội dung cốt lõi bao gồm: Kỹ năng sống, năng lực tự nhận thức, kiến thức mới và khám phá nghề nghiệp, cơ hội và kết nối.

Các khối trại diễu hành vào hội trại

Chương trình tạo điều kiện để các em học sinh giao lưu, học hỏi và rèn luyện trong môi trường thân thiện, sáng tạo. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động tập thể, cuộc thi tài năng, thi hùng biện tiếng Anh...

300 học sinh hoàn cảnh khó khăn đến từ 8 tỉnh khu vực miền Trung và đồng bằng Sông Cửu Long tham gia Trại hè Kết nối 2026

Bạn Nguyễn Thị Ái Trâm, ở xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng tham gia "Trại hè Kết nối 2026" cho biết: “Hôm nay tôi tham gia “Trại hè Kết nối 2026” tôi cảm thấy vui, vì được gặp gỡ các bạn cũng như tham gia rất nhiều hoạt động thú vị như văn nghệ, sinh hoạt với các bạn. Các bạn rất hòa đồng và vui vẻ. Hoạt động này rất hữu ích và giúp bản thân cải thiện các kỹ năng hay là học thêm nhiều kiến thức mới từ các anh chị diễn giả và làm quen nhiều bạn bè mở rộng mối quan hệ. Sau trại hè mình có thể trưởng thành hơn và hiểu biết nhiều hơn”.