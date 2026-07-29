Trạng Nguyên Sense Xanh mùa 4: Hành trình ươm mầm công dân xanh

Không chỉ là sân chơi tri thức, chương trình còn góp phần nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và khẳng định cam kết của hệ thống TTTM Sense City và SenseMarket trong việc đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Ươm mầm lối sống xanh từ tuổi thơ

Trong bối cảnh bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngày càng trở thành mối quan tâm toàn cầu, việc hình thành ý thức sống xanh cho trẻ em ngay từ những năm đầu đời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, đây còn là hành trình cần sự chung tay của gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp.

Với mong muốn tạo nên một sân chơi học tập bổ ích, nuôi dưỡng tri thức và lan tỏa tinh thần sống xanh đến thế hệ trẻ, Trung tâm thương mại Sense City Phạm Văn Đồng, TP.HCM cùng hệ thống TTTM Sense City tại Cà Mau, Bến Tre, Cần Thơ và SenseMarket Cái Bè đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương cùng các trường tiểu học tổ chức Hội thi Trạng nguyên Sense Xanh mùa 4/2026 dành cho học sinh tiểu học.

Hội thi nhằm hướng các em đến những kiến thức thực tiễn về bảo vệ môi trường và trách nhiệm công dân trong thời đại mới

Đổi mới sân chơi – Lan tỏa hành động xanh

Bước sang mùa thứ tư, Hội thi Trạng nguyên Sense Xanh tiếp tục được nâng tầm cả về quy mô, nội dung và sức lan tỏa. Nếu những mùa trước tập trung khơi dậy tình yêu tiếng Việt, lịch sử, văn hóa dân tộc và kỹ năng học tập tích cực, thì mùa giải năm nay mang chủ đề "Sống xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh", hướng các em đến những kiến thức thực tiễn về bảo vệ môi trường và trách nhiệm công dân.

Điểm nhấn của mùa giải tại TTTM Sense City Phạm Văn Đồng là việc lồng ghép xuyên suốt các nội dung về môi trường vào hệ thống câu hỏi và các hoạt động trải nghiệm. Bên cạnh phần thi kiến thức, các em còn được vẽ tranh, thuyết trình về những sáng kiến bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm tài nguyên và xây dựng lối sống xanh trong gia đình, nhà trường. Qua đó, hội thi không chỉ đánh giá kiến thức mà còn khuyến khích tư duy sáng tạo, khả năng trình bày, tinh thần phản biện và sự tự tin – những kỹ năng quan trọng của công dân thế kỷ XXI.

Thông qua Hội thi Trạng nguyên SENSE Xanh 2026, hệ thống chuỗi TTTM Sense tiếp tục khẳng định đây là vừa là điểm đến mua sắm vừa là không gian văn hóa cộng đồng

Gần 1.000 thí sinh cùng viết nên mùa hè ý nghĩa

Sức hút của chương trình tiếp tục được khẳng định khi mùa 4 thu hút gần 1.000 thí sinh trên toàn hệ thống TTTM Sense City, riêng Sense City Phạm Văn Đồng, TP.HCM có hơn 180 học sinh đăng ký tham gia. Diễn ra từ ngày 22/6 đến 26/7, hội thi tại Sense City Phạm Văn Đồng đã khép lại thành công với sự đồng hành của UBND phường Hiệp Bình, Trung tâm Tiếng Anh sáng tạo Kapla và Trung tâm Kỹ năng sống Lá Xanh, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong hành trình tìm kiếm những "Trạng nguyên Sense Xanh".

Kết quả chung cuộc:

- 1 giải Trạng nguyên: Em Bùi Tùng Lâm.

- 2 giải Bảng nhãn: Nguyễn Hoài Bảo, Văn Thành Duy.

- 3 giải Thám hoa: Huỳnh Điệp Thảo Điền, Phạm Đặng Hồng Ngọc, Trần Thị Thanh Ngân.

- 4 giải Tài hoa: Lê Trọng Anh, Vi Ngọc Tú Anh, Trịnh Vũ, Trần Thảo Nguyên.

Hội thi Trạng nguyên Sense Xanh thu hút hơn 1.0000 thí sinh cả nước tham dự

Khẳng định sứ mệnh vì cộng đồng của hệ thống Sense City và SenseMarket

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng cùng hàng trăm phần quà dành cho các thí sinh, Hội thi Trạng nguyên Sense Xanh không chỉ khích lệ tinh thần học tập mà còn tạo động lực để các em nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và trở thành những "đại sứ xanh" lan tỏa những hành động tích cực đến gia đình, bạn bè và xã hội.

Sau bốn mùa tổ chức, Trạng nguyên Sense Xanh đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi kiến thức để trở thành hành trình nuôi dưỡng tri thức, bồi đắp nhân cách và vun đắp ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình, hệ thống TTTM Sense City và SenseMarket tiếp tục khẳng định định hướng phát triển không chỉ là điểm đến mua sắm và giải trí dành cho gia đình mà còn là không gian kết nối cộng đồng, nơi lan tỏa các giá trị giáo dục, văn hóa và phát triển bền vững. Mỗi mùa Trạng nguyên Sense Xanh là một bước tiến trên hành trình gieo mầm tri thức, truyền cảm hứng sống xanh và đồng hành cùng sự trưởng thành của những công dân có trách nhiệm với tương lai.

Thông tin chi tiết về hoạt động các sự kiện và chương trình khuyến mãi tại TTTM Sense City Phạm Văn Đồng, vui lòng truy cập: https://sensecity.vn/phamvandong