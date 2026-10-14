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Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Trường Đại học Saint Peter’s, Hoa Kỳ

Thứ Tư, 10:15, 14/10/2026
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VOV.VN - Chiều ngày 13/10, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Saint Peter’s (Hoa Kỳ) trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhằm thúc đẩy sự phát triển tri thức.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Đại học Saint Peter’s có ông Hubert Benitez - Hiệu trưởng; ông Jerry Taufield - Phó Chủ tịch Panepinto Global Partners, Thành viên Hội đồng quản trị Saint Peter's University; ông Zhiyun Chi - Giám đốc Điều hành khu vực châu Á, Panepinto Global Partners; cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện các đơn vị trực thuộc.

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Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi ký kết, Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ vui mừng chào đón đoàn công tác của Trường Đại học Saint Peter’s đến thăm và làm việc tại trường. Nhà giáo Ưu tú cho biết: Trường Đại học Cửu Long là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế. Việc hợp tác với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cập nhật tri thức mới và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tiếp cận môi trường học thuật tiên tiến.

Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết thêm, cách đây khoảng 6 năm, sinh viên ở Hòa Kỳ có đến giao lưu với sinh viên Trường Đại học Cửu Long. Vào tháng 1/2026, Trường Đại học Cửu Long đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Florida Christian (Hoa Kỳ) về lĩnh vực giáo dục đào tạo sau đại học. Trong quá trình phát triển, Trường Đại học Cửu Long luôn quan tâm xây dựng các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, tăng cường trao đổi học thuật và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

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Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi trao đổi, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất ký bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung: Hợp tác trong giáo dục và đào tạo ở bậc đại học và sau đại học (đối với các nhóm ngành: Kinh doanh - Quản lý, Công nghệ - Khoa học máy tính, Sức khỏe, Khoa học xã hội - Nhân văn, Luật, nghệ thuật…). Tổ chức trao đổi giảng viên, sinh viên giữa hai trường. Khuyến khích giảng viên hai trường đến thăm, giao lưu, tham gia giảng dạy và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện cho sinh viên đủ tiêu chuẩn của hai trường tham gia các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học. Phối hợp nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, phát triển các chương trình, dự án hợp tác. Thúc đẩy trao đổi các ấn phẩm học thuật, thông tin khoa học và triển khai các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phát triển tri thức…

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Nghi thức ký kết hợp tác giữa các đơn vị

Tại buổi làm việc, ông Hubert Benitez, Hiệu trưởng Trường Đại học Saint Peter's cho biết: Trường Đại học Saint Peter's là trường đại học tư thục tại Jersey City, bang New wey, Hoa Kỳ. Trường được thành lập vào năm 1872, cách nay 154 năm và nhà trường có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo nguồn nhân lực nước nhà. Trường đào tạo nhiều ngành nghề thuộc các lĩnh vực: Sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn…Ông nhận thấy giữa Trường Đại học Saint Peter's và Trường Đại học Cửu Long có nhiều điểm tương đồng trong đào tạo nguồn nhân lực. Hy vọng buổi làm việc hôm nay sẽ mang đến hợp tác bền vững giữa 02 quốc gia nói chung và hợp tác giữa hai trường nói riêng.

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Ông Hubert Benitez - Hiệu trưởng Trường Đại học Saint Peter’s phát biểu tại buổi làm việc

Buổi ký kết mở ra cơ hội để Trường Đại học Cửu Long và Trường Đại học Saint Peter’s tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh trao đổi giảng viên, sinh viên và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng môi trường học thuật quốc tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hai trường trong thời gian tới.

CTV Nguyễn Văn Dô/VOV.VN
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