Viettel Talent 2026 khai giảng, quy tụ gần 800 tài năng công nghệ trẻ

Ngày 11/5, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ khai giảng các chương trình phát triển nhân tài Viettel Talent 2026 với sự tham dự của Ban lãnh đạo Tập đoàn, đại diện các đơn vị chuyên môn, đội ngũ mentor cùng gần 800 học viên xuất sắc.

Được tuyển chọn từ gần 12.000 hồ sơ đến từ 13 quốc gia gồm Việt Nam, Australia, Canada, Mỹ, Italy, Hà Lan, Pháp, Nga, Phần Lan, Anh, Đức, Singapore và Hungary, các học viên chính thức bước vào hành trình đào tạo và trải nghiệm thực tiễn tại Viettel thông qua hai chương trình trọng điểm gồm Viettel Digital Talent (VDT) – thực tập sinh tài năng và Viettel Future Changemakers (VFC) – quản trị viên tập sự.

Các học viên Viettel Talent 2026 tham gia hoạt động check-in và kết nối tại lễ khai giảng chương trình

Một lễ khai giảng, hai hành trình phát triển

Điểm nhấn của Viettel Talent 2026 là lần đầu tiên VDT và VFC được khởi động trong cùng một hệ sinh thái phát triển nhân tài thống nhất.

Nếu như ở các mùa trước, hai chương trình được triển khai theo những lộ trình riêng, thì năm nay lễ khai giảng trở thành điểm giao đầu tiên của các học viên theo hai định hướng phát triển gồm công nghệ và quản trị.

Theo đại diện Viettel, việc kết nối hai chương trình nhằm tạo môi trường học hỏi liên ngành, giúp học viên sớm tiếp cận cách vận hành thực tế trong doanh nghiệp công nghệ – nơi các bài toán không chỉ đòi hỏi năng lực kỹ thuật mà còn cần tư duy quản trị, phối hợp và khả năng thích ứng.

Tại sự kiện, các học viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với mentor, cựu học viên và những người đồng hành mới. Những chia sẻ về trải nghiệm thực tế, áp lực công việc hay cách tiếp cận dự án đã giúp học viên hình dung rõ hơn về hành trình phía trước.

“Không chỉ vì cơ hội nghề nghiệp, mà còn vì những giá trị lớn hơn”

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn mới.

Theo ông, Viettel là doanh nghiệp lấy công nghệ và sáng tạo làm cốt lõi, trực tiếp tham gia vào các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng, công nghệ và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Viettel cho biết Viettel Talent được triển khai với mong muốn tạo cầu nối để các tài năng trẻ sớm tiếp cận môi trường thực tế, trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu, vận hành và phát triển công nghệ ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Sau nhiều mùa tổ chức, chương trình từng bước khẳng định vai trò trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Viettel.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại lễ khai giảng Viettel Talent 2026

“Nhiều bạn hoàn toàn có cơ hội học tập hoặc làm việc ở những môi trường khác, nhưng vẫn chọn đồng hành cùng Viettel. Không chỉ vì kiến thức hay cơ hội nghề nghiệp, mà còn bởi những giá trị lớn hơn – đó là phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân”, ông Tào Đức Thắng chia sẻ.

Theo lãnh đạo Tập đoàn, Viettel sẽ tiếp tục đầu tư vào môi trường đào tạo thực tiễn và đội ngũ hướng dẫn chất lượng cao. Nhiều mentor của chương trình hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong Tập đoàn nhưng vẫn trực tiếp tham gia hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo.

Gần 12.000 hồ sơ từ 13 quốc gia

Năm 2026, Viettel Talent ghi nhận gần 12.000 hồ sơ đăng ký. Trong đó, Viettel Digital Talent thu hút gần 8.800 hồ sơ, tăng 53% so với năm 2025; Viettel Future Changemakers ghi nhận gần 3.000 hồ sơ, tăng 45%.

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng hồ sơ cũng cho thấy sự đầu tư bài bản của thế hệ trẻ, với gần 600 ứng viên sở hữu giải thưởng quốc gia, quốc tế hoặc có bài báo khoa học quốc tế.

Theo đại diện Viettel, những con số này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người trẻ đối với các chương trình đào tạo thực tiễn – nơi học viên có cơ hội trực tiếp tham gia vào các bài toán công nghệ, quản trị và vận hành trong môi trường doanh nghiệp.

Bắt đầu hành trình trải nghiệm thực tiễn

Sau lễ khai giảng, các học viên sẽ bước vào giai đoạn đào tạo chuyên sâu và trải nghiệm thực tế tại các đơn vị của Viettel.

Trong những tháng tới, học viên sẽ được học tập cùng chuyên gia, tham gia dự án thực tế và từng bước rèn luyện năng lực chuyên môn, tư duy giải quyết vấn đề cũng như khả năng thích ứng trong môi trường công nghệ quy mô lớn.

Với Viettel, lễ khai giảng không chỉ đánh dấu thời điểm bắt đầu của một chương trình đào tạo, mà còn mở ra hành trình để các tài năng trẻ thử sức, trưởng thành qua trải nghiệm thực tiễn và chuẩn bị cho chặng đường phát triển dài hạn trong lĩnh vực công nghệ và quản trị.