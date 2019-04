Vụ bảo mẫu đánh trẻ khi cho ăn ở Long An: Giáo viên thừa nhận sai phạm

Theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, từ nội dung hình ảnh trong đoạn video được đăng trên mạng xã hội, Sở xác định, sự việc diễn ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Bách Hợp, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do ông Đỗ Như Sơn là chủ nhóm. Người có hành vi bạo hành trẻ khi cho ăn được xác định là Nguyễn Như Ý, sinh năm 1995, tốt nghiệp Trung học sư phạm mầm non, đã dạy tại nhóm lớp Mầm non Hoa Bách Hợp từ tháng 3/2017. Cháu bé bị đánh là Lê Minh Nhật.

Hình ảnh cô giáo đánh trẻ khi cho ăn.

Qua làm việc, ông Đỗ Như Sơn cho biết, khi nhận được thông tin trên mạng, ông cùng giáo viên đã đến gia đình bé Lê Minh Nhật và thành khẩn nhận sai sót trước phụ huynh. Trong buổi làm việc sáng hôm qua (28/4/2019), giáo viên và chủ nhóm lớp cũng đã nhận sai sót khi để xảy ra sự việc gây bức xúc trong dư luận.

Theo Sở này, ngay khi nhận được thông tin trên mạng, sáng ngày 28/4 đơn vị đã cử bà Phan Thị Dạ Thảo- Phó Giám đốc Sở và bà Đinh Thị Kim Nguyên- Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non – Giáo dục tiểu học đến thăm gia đình bé Nhật và làm việc với nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Bách Hợp.

Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, bà Phan Thị Dạ Thảo đã xin lỗi phụ huynh và hứa sẽ có biện pháp chấn chỉnh để không xảy ra những sai phạm của giáo viên như sự việc vừa nêu.

Bà Thảo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa tăng cường công tác chỉ đạo đối với Hiệu trưởng các trường, chủ các cơ sở mầm non tư thục quán triệt trong đội ngũ thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc phòng chống tai nạn thương tích trong trường học, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ trong việc thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo. Đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm đối với giáo viên, chủ cơ sở theo qui định và báo cáo về Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu chủ nhóm phải quản lý chặt chẽ, làm tốt công tác giáo dục đội ngũ giáo viên về tinh thần trách nhiệm, nâng cao lòng yêu nghề mến trẻ, không để xảy ra bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến các cháu. Mặc dù các nhóm có gắn camera trực tuyến song cần phải theo dõi, kiểm tra camera hàng ngày để có sự nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời./.

