Vụ bảo mẫu đánh trẻ ở Long An:Cục Trẻ em đề nghị đình chỉ hoặc giải thể nhà trẻ

Liên quan đến vụ một bảo mẫu tại Long An liên tục dùng tay đánh vào đầu trẻ khi cho ăn gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) vừa có văn bản gửi Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An và Sở GD-ĐT tỉnh Long An.

Cục trẻ em cho biết, trong các ngày 27, 28/4, báo chí thông tin về vụ việc bạo lực trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, được xác minh xảy ra tại trường mầm non Hoa Bách Hợp, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hành vi bảo mẫu nhồi nhét thức ăn, liên tục đánh vào đầu trẻ trước sự chứng kiến của các bảo mẫu khác vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm hại thân thể và tâm lý của trẻ em, gây bức xúc dư luận xã hội.

Hình ảnh cắt từ camera cho thấy bảo mẫu liên tục tát vào đầu trẻ.

Để pháp luật về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em được đảm bảo thực hiện. Cục Trẻ em đề nghị: Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện ngay biện pháp hỗ trợ những trẻ em bị tổn hại do bạo lực tại cơ sở Hoa Bách Hợp theo quy định của Luật Trẻ em và nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

Sở GD-ĐT tỉnh Long An tiến hành xác minh, làm rõ mức độ vi phạm của bảo mẫu và trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng hoặc người quản lý cơ sở Hoa Bách Hợp để xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, căn cứ mức độ vi phạm đình chỉ hoạt động hoặc giải thể cơ sở này.

Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An phối hợp tiến hành rà soát, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non và các trường mầm non trong tỉnh về chất lượng bảo mẫu, giáo viên, điều kiện chăm sóc và mức độ an toàn cho trẻ em, phòng chống bạo lực trong trường, lớp học. Kiên quyết đình chỉ, giải thể cơ sở mầm non không đảm bảo điều kiện chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Cục Trẻ em cũng đề nghị các cơ quan này báo cáo kết quả xác minh, khắc phục hậu quả vụ việc nói trên cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH trước ngày 4/5/2019.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video có ghi cảnh bảo mẫu trường mầm non trong lúc cho một bé trai ăn đã liên tiếp dùng muỗng đút thức ăn và dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt bé trai này. Thái độ của bảo mẫu trong đoạn video trên cũng rất dửng dưng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin này thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc, lên án hành vi của bảo mẫu và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ hành vi bạo hành trẻ./.