Xác định nguyên nhân hàng loạt học sinh Tiểu học Tân Mai nghỉ ốm

Liên quan đến việc nhiều phụ huynh trường Tiểu học Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) hoang mang vì nhiều học sinh phải nghỉ ốm do đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, bà Bùi Thị Thu Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Mai cho biết, từ sáng ngày 6/11/2019, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 đã báo cáo với Hiệu trưởng, y tế trường về tình hình phụ huynh học sinh xin nghỉ học do con bị ốm (7 cháu). Lý do học sinh nghỉ là mệt, đau đầu và sốt. Cả ngày 6/11/2019, lớp có thêm 13 cháu xin phép nghỉ vì mệt và đau đầu. Tuy nhiên, sáng ngày hôm sau, có 7 cháu đã đi học lại bình thường.

Trường Tiểu học Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đến tối ngày 6/11/2019, khoảng 18h, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A6 đã báo với ban giám hiệu lớp có 18 học sinh xin nghỉ học ngày hôm sau (7/11/2019) với lý do sốt.

Trước tình hình trên, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Trung tâm y tế quận về trường điều tra nguyên nhân học sinh nghỉ ốm hàng loạt vào ngày 7/11. Nguyên nhân học sinh nghỉ ốm do bị cúm.

"Sau khi được Trung tâm y tế dự phòng Thành phố Hà Nội và Trung tâm y tế quận Hoàng Mai hướng dẫn nhà trường đã giám sát chặt chẽ toàn trường và khu vực xung quanh để phát hiện sớm các trường hợp mới mắc. Thông báo ngay cho cơ sở y tế khi có học sinh nghỉ ốm. Yêu cầu các lớp thường xuyên mở cửa sổ, cửa chính để ánh nắng chiếu vào đảm bảo thông thoáng phòng học, tổng vệ sinh môi trường hàng tuần; Tổ chức khử khuẩn bằng cloramin B toàn trường theo chỉ định của Trung tâm y tế quận. Hàng ngày nhà trường đã theo dõi và báo cáo trung tâm y tế phường và y tế quận về sĩ số học sinh nghỉ ốm. Số học sinh nghỉ ốm giảm dần hàng ngày. Những học sinh nghỉ học nhà trường đã chỉ đạo giáo viên có kế hoạch hỗ trợ dạy bù bài cho học sinh", bà Thanh cho biết.

Theo Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, ngay sau khi nhận được thông báo của trường Tiểu học Tân Mai về việc nhiều học sinh nghỉ ốm, sốt không rõ nguyên nhân, Trung tâm Y tế quận đã cử người xuống kiểm tra. Theo đó phát hiện trường có 57 học sinh nghỉ do sốt cao từ 39-40 độ kèm theo ho, đau đầu, buồn nôn, không đi ngoài.

Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân học sinh bị ốm do bị viêm đường hô hấp trên nghi do cúm. Hiện Trung tâm đã lấy mẫu dịch ngoáy họng của học sinh để xét nghiệm cúm, tiếp tục phối hợp với nhà trường để giám sát chặt chẽ toàn trường và khu vực xung quanh để phát hiện sớm các trường hợp mắc mới./.