Giao thông ngày nghỉ lễ: Tai nạn giảm, ùn tắc vẫn phức tạp

Trở về Hà Nội sau 5 ngày nghỉ lễ, bạn Nguyễn Hoàng Phương, ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên đã đi sớm hẳn so với mọi năm, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị ùn tắc.

Thậm chí Phương còn phải xuống xe khách sớm để tìm cách bắt xe ôm cho tiện di chuyển: "Hôm nay đường tắc quá nên dù đi chuyến sớm 1 gờ từ Thái Nguyên lên Hà Nội nhưng cũng mất khoảng tầm 3 tiếng. Ngày thường mà đi từ Thái Nguyên lên Hà Nội chỉ mất khoảng 2 tiếng".

May mắn hơn, anh Nguyễn Văn Minh, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội di chuyển từ Bắc Giang về Hà Nội theo cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên từ sáng ngày 3/5, nên gần như không bị ùn tắc: "Cao tốc đấy chỉ hơi đông xe thôi, nay chắc tầm chiều mới đông, nhưng giờ đa số mọi người rút kinh nghiệm, lên sớm rồi".

Tuy vậy, ghi nhận của PV VOV Giao thông cho thấy, tình trạng ùn tắc diễn ra không chỉ những ngày đầu dịp nghỉ lễ, khi hành khách tập trung về các khu vực cửa ngõ ra, vào Thành phố, mà cả những ngày cuối dịp nghỉ lễ này. Thậm chí, chiều 2/5, dù lên Thủ đô sớm 1 ngày, song nhiều người cũng gặp phải cảnh ùn tắc:

"Nay mất gần 2 tiếng, bình thường mọi khi chỉ mất hơn một tiếng. Em nghĩ di chuyển sớm 1 ngày không tắc đường, ai ngờ vẫn tắc".

"Em về sớm một ngày vì sợ là càng sát ngày lượng người sẽ về càng đông hơn".

Chiều 03/5- ngày cuối của đợt nghỉ lễ, mật độ phương tiện cũng tập trung đông tại các khu vực cửa ngõ ra vào Thành phố lớn.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết, do mật độ phương tiện đang dồn về nút Pháp Vân và đường Vành đai 3 trên cao, nên toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang tập trung trên tuyến để điều tiết, phân luồng giao thông: "Hôm nay là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện bắt đầu buổi chiều tăng cao nên chúng tôi đã bố trí huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng như TTGT, Cục CSGT C08, Công an quận Hoàng Mai ra các chốt trọng điểm để phân luồng, hướng dẫn để người dân đi lại được thông suốt, an toàn".

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng Tuyên truyền, Cục CSGT, Bộ Công an cũng thừa nhận, mặc dù Cục CSGT đã phối hợp với các địa phương tổ chức phân luồng, cảnh báo sớm, thậm chí lần đầu tiên sử dụng flycam để phát hiện các điểm ùn tắc, từ đó có kế hoạch xử lý sớm. Song do lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào các ngày trước cảu kỳ nghỉ lễ (28 và 29/4) và sau kỳ nghỉ lễ (2/5), nên tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra trên một số tuyến chính cửa ngõ Hà Nội, TP HCM.

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh cho biết: "Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc nắm cả tình hình thời tiết có ảnh hưởng cực đoan đến giao thông để thông báo trên sóng VOV để các phương tiện tham gia giao thông lựa chọn lộ trình phù hợp. Bên cạnh đó cũng nhắn tin cho các thuê bao di động để cảnh báo các hoạt động nhằm bảo đảm tham gia giao thông an toàn".

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh cho biết, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT trên toàn quốc, nên tình hình TTATGT trong dịp nghỉ lễ đã có nhiều cải thiện, TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2022. Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ lễ toàn quốc xảy ra vụ 129 TNGT, làm chết 67 người, bị thương 90 người. So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm 6,5%, giảm 5 người chết (tương đương 6,9%), giảm 16 người bị thương (tương đương 15,1%).

Bên cạnh việc giảm TNGT, tình trạng tăng giá vé sai quy định cũng không diễn ra. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ VN cho hay, trước kỳ nghỉ lễ, Cục Đường bộ VN đã ban hành Công điện số 02 để chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ, các Sở GTVT thực hiện tốt các yêu cầu về tổ chức vận tải, phục vụ việc đi lại của người dân.

"Dịp lễ năm nay nhu cầu đi lại tại các bến xe tăng lên trên 300% và hôm nay là ngày cuối, theo báo cáo của các bến xe thì tất cả người dân đi lại ở bến xe đều được phục vụ ổn định, có phương tiện đi lại đảm bảo yêu cầu, đi lại an toàn. Về giá vé thì được giữ ổn định, theo đúng giá cũ, không có sự tăng giá", bà Phan Thị Thu Hiền cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, vào khoảng 16h00 ngày 02-05-2023 ở đầu cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện di chuyển vào trung tâm thành phố rất đông.

TS Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng UBATGTQG cho hay, đánh giá tổng thể về tình hình TTATGT 5 ngày nghỉ lễ, dù là dịp đầu hè, nhu cầu đi lại tăng cao, song tình hình TTATGT vẫn được đảm bảo, số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương do TNGT đã giảm đáng kể so với năm 2022: "Ngoài sự cố gắng của các địa phương, các Bộ, ngành thì ở đây rất cần nhấn mạnh việc lực lượng CSGT tiếp tục duy trì các chuyên đề, đặc biệt trong đó có chuyên đề về nồng độ cồn đã giúp kéo giảm giảm rất sâu TNGT liên quan đến rượu bia. Ngoài ra việc chỉ huy, phân luồng, điều tiết giao thông cũng góp phần tác dụng rất tốt trong việc kéo giảm ùn tắc giao thông".

Kết thúc 5 ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên tình hình ùn tắc vẫn phức tạp

Lãnh đạo UBATGTQG cũng đánh giá, sau khi cả nước áp dụng công nghệ thu phí không dừng trên các cao tốc, tình trạng ùn tắc tại khu vực trạm thu phí đã không còn, song tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra tại các khu vực cửa ngõ, các tuyến Quốc lộ… do lưu lượng phương tiện tăng nhanh gấp 5-6 lần so với sự gia tăng về hạ tầng, nên tình trạng ùn tắc là khó tránh khỏi.

Tuy vậy, lực lượng CSGT toàn quốc và CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 100 nghìn trường hợp vi phạm (cả trực tiếp và qua camera). Trong đó vi phạm về nồng độ cồn gần 16 nghìn trường hợp, vi phạm ma túy 33 trường hợp; chở quá số người quy định 867 trường hợp.

Tình hình ùn tắc vẫn phức tạp

Đồng thời, lực lượng CSGT các địa phương đã chủ động phương án, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, không để xảy ra đua xe trái phép trong dịp nghỉ Lễ. CATP Hà Nội xử lý 44 trường hợp, CSGT Hòa Bình xử lý 35 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, nẹt bô… /.