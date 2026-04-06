Giáo viên cần đáp ứng điều kiện gì để được kéo dài thời gian công tác?

Mở rộng đối tượng nhà giáo được kéo dài thời gian công tác

Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/1, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc nhà giáo làm việc trong lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù có thể được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Việc kéo dài thời gian công tác chỉ áp dụng khi đồng thời đáp ứng các điều kiện: cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của đơn vị.

Trong thời gian kéo dài công tác, nhà giáo không giữ chức vụ quản lý

Thời gian kéo dài không quá 5 năm đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ, không quá 7 năm đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư và không quá 10 năm đối với nhà giáo có chức danh giáo sư. Trong thời gian kéo dài công tác, nhà giáo không giữ chức vụ quản lý.

Ngoài ra, theo Điều 19 của Nghị định, nhà giáo làm việc trong các ngành, lĩnh vực như y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, nếu không có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc không có trình độ tiến sĩ nhưng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực, cũng có thể được xem xét nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Thời gian kéo dài đối với nhóm này không quá 5 năm. Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng.

Quy định rõ quy trình, thủ tục

Nghị định 93 cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện. Hằng năm, căn cứ nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển, cơ sở giáo dục công lập thông báo chủ trương và nhu cầu sử dụng nhà giáo nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Hồ sơ đề nghị gồm: đơn đề nghị; hồ sơ nhà giáo theo quy định của pháp luật về viên chức; các tài liệu, minh chứng đáp ứng điều kiện.

Nhà giáo đủ điều kiện gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 6 tháng.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục có trách nhiệm xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định kéo dài thời gian công tác được gửi trước ít nhất 3 tháng và được cập nhật vào hồ sơ điện tử của nhà giáo. Trên cơ sở đó, cơ sở giáo dục ký thỏa thuận hoặc phụ lục hợp đồng làm việc, quy định cụ thể chế độ, chính sách trong thời gian kéo dài.