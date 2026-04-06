Giáo viên cần đáp ứng điều kiện gì để được kéo dài thời gian công tác?

Thứ Hai, 10:35, 06/04/2026
VOV.VN - Nghị định 93/2026/NĐ-CP quy định rõ việc nhà giáo có thể kéo dài thời gian công tác tối đa 10 năm nếu đáp ứng đủ điều kiện về nhu cầu, sức khỏe và tiêu chuẩn chuyên môn; đồng thời nêu cụ thể quy trình, hồ sơ và thời hạn xét duyệt.

Mở rộng đối tượng nhà giáo được kéo dài thời gian công tác

Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/1, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc nhà giáo làm việc trong lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù có thể được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Việc kéo dài thời gian công tác chỉ áp dụng khi đồng thời đáp ứng các điều kiện: cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của đơn vị.

Trong thời gian kéo dài công tác, nhà giáo không giữ chức vụ quản lý

Thời gian kéo dài không quá 5 năm đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ, không quá 7 năm đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư và không quá 10 năm đối với nhà giáo có chức danh giáo sư. Trong thời gian kéo dài công tác, nhà giáo không giữ chức vụ quản lý.

Ngoài ra, theo Điều 19 của Nghị định, nhà giáo làm việc trong các ngành, lĩnh vực như y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, nếu không có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc không có trình độ tiến sĩ nhưng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực, cũng có thể được xem xét nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Thời gian kéo dài đối với nhóm này không quá 5 năm. Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng.

Quy định rõ quy trình, thủ tục

Nghị định 93 cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện. Hằng năm, căn cứ nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển, cơ sở giáo dục công lập thông báo chủ trương và nhu cầu sử dụng nhà giáo nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Hồ sơ đề nghị gồm: đơn đề nghị; hồ sơ nhà giáo theo quy định của pháp luật về viên chức; các tài liệu, minh chứng đáp ứng điều kiện.

Nhà giáo đủ điều kiện gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 6 tháng.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục có trách nhiệm xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định kéo dài thời gian công tác được gửi trước ít nhất 3 tháng và được cập nhật vào hồ sơ điện tử của nhà giáo. Trên cơ sở đó, cơ sở giáo dục ký thỏa thuận hoặc phụ lục hợp đồng làm việc, quy định cụ thể chế độ, chính sách trong thời gian kéo dài.

Tăng lương giáo viên, cao nhất gần 19 triệu đồng/tháng: Giữ chân và hút người trẻ

VOV.VN - Với hệ số lương đặc thù 1,25 cho giáo viên mầm non và 1,15 cho các cấp học khác, thu nhập của nhà giáo có thể đạt gần 19 triệu đồng/tháng từ năm 2026. Dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương và phụ cấp mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo được kỳ vọng sẽ giúp “giữ chân” đội ngũ nhà giáo, đồng thời khơi dậy sức hút của nghề giáo trong bối cảnh ngày càng nhiều giáo viên đã nghỉ việc.

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: nghỉ hưu muộn giáo viên nghị định 93/2026 tuổi nghỉ hưu nhà giáo công tác giáo viên nghỉ hưu nhà giáo
Tin liên quan

Gỡ “nút thắt” trong tuyển dụng giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục

VOV.VN - Việc giao các Sở GD-ĐT được chủ động tuyển dụng giáo viên từ mầm non đến THPT được kỳ vọng giúp tháo gỡ nút thắt thừa thiếu giáo viên trong những năm qua, tuyển đúng người, đúng chất lượng, đáp ứng sát yêu cầu của giáo dục địa phương, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo.

Đề xuất tất cả giáo viên sẽ được hưởng “hệ số lương đặc thù” từ năm 2026

VOV.VN - Theo dự thảo Nghị định Bộ GDĐT đang lấy ý kiến, từ 1/1/2026, toàn bộ nhà giáo sẽ được áp dụng hệ số lương đặc thù (1,25 đối với giáo viên mầm non và 1,15 đối với các cấp học khác), góp phần cải thiện tương quan tiền lương và bảo đảm chính sách đãi ngộ đặc thù với đội ngũ giáo viên.

Hiệu trưởng được tuyển giáo viên: “Cởi trói” nhân sự, nâng cao chất lượng dạy học

VOV.VN - Hiệu trưởng được quyền trực tiếp tuyển dụng giáo viên là một bước tiến giúp các trường chủ động bổ sung nhân sự, nhất là với những môn học còn thiếu. Chủ trương này không chỉ giảm áp lực cho thầy trò mà còn giúp nhà trường xây dựng đội ngũ ổn định, đúng chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, làm sao để tuyển đúng người, tránh tiêu cực?

