Giỗ tổ 500 năm làng mộc Kim Bồng (Hội An)

Làng mộc Kim Bồng (Hội An) được hình thành từ thế kỷ XV do những cư dân đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thanh Nghệ Tĩnh mang vào trong quá trình khai khẩn vùng đất mới. Cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, nghề bắt đầu phát triển nhờ sự phồn thịnh của thương cảng Hội An. Đến thế kỷ XVIII, nghề phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng với 3 nhóm nghề gồm mộc xây dựng các công trình kiến trúc đô thị, mộc dân dụng và nghề đóng sửa tàu thuyền.

Làng mộc Kim Bồng, thành phố Hội An nổi tiếng vì hầu hết công trình kiến trúc bằng gỗ của Hội An xưa đều do bàn tay

Ngày giỗ tổ làng nghề mộc Kim Bồng diễn ra sau 3 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

tài hoa của các nghệ nhân nơi đây xây dựng. Nhiều thợ mộc Kim Bồng được các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, sau này là triều đình nhà Nguyễn mời ra Kinh đô xây dựng các công trình tại kinh thành Huế. Tháng 6/2016, nghề mộc Kim Bồng được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình Giỗ tổ làng nghề có 2 phần “lễ” và “hội”, được tổ chức theo đúng phong tục truyền thống lễ hội của người Kim Bồng xưa thông qua tái hiện lại không gian làng nghề và các hoạt động trình diễn nghề mộc, dệt chiếu, đan thúng, đóng sửa tàu thuyền, điêu khắc gốc tre cùng các trò chơi dân gian... Hoạt dộng này thu hút đông đảo người dân và du khách.

Du khách chứng kiến nghệ nhân trổ tài điêu khắc..

Anh Nathan, du khách New Caledonia tham dự tỏ ra phấn khích: “Chúng tôi ở lại Việt Nam trong thời gian 3 tuần. Chúng tôi dự định sẽ ở lại thành phố Hội An 4 ngày… Mọi thứ ở đây quá tuyệt vời, không khí này dường như chưa từng xảy ra dịch bệnh Covid-19. Rất nhiều điều mà chúng tôi muốn khám phá trong những ngày tới, như văn hoá, con người, những vùng đất, ẩm thực.... mà Hội An của các bạn là một điều vô cùng hấp dẫn”.

Hoạt động văn hóa này thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, trong quá trình phát triển du lịch, thành phố Hội An luôn tập trung khôi phục, gìn giữ nghề mộc Kim Bồng và tìm hướng ra cho làng nghề.

Nhiều du khách quốc tế vô cùng thích thú khi lần đầu tiên trải nghiệm các trò chơi dân gian.

“Giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng năm nay là bước khởi đầu và chúng tôi có ý tưởng làm một hội làng quy mô hơn, hấp dẫn hơn. Qua hội làng sẽ giúp các cấp chính quyền cũng như các doanh nghiệp và người dân cùng chung tay góp sức để phục hồi lại làng nghề truyền thống, phục hồi lại không gian làng mộc Kim Bồng một cách bài bản, làm cho sản phẩm du lịch của làng mộc Kim Bồng ổn định và bền vững hơn”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hội An chia sẻ thêm./.