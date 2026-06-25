English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại 46 căn nhà, một người tử vong

Thứ Năm, 14:37, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một cơn mưa to kèm theo giông lốc tại địa bàn xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và có một người tử vong khi sửa chữa nhà ở.

Theo UBND xã Long Bình, cơn mưa to kèm theo giông lốc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 24/6 đã gây thiệt hại 46 căn nhà dân; trong đó tại ấp Hòa Phú có 19 căn nhà bị tốc mái, ấp Quới An và Ninh Quới có 1 căn bị tốc mái, ấp Thới Hòa có 14 căn nhà bị tốc mái. Lốc xoáy còn làm hư hỏng 04 chuồng trại chăn nuôi của người dân, làm ngã đổ 2 trụ điện, 11 cây xanh và gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái khác...

giong loc o Dong thap gay thiet hai 46 can nha, mot nguoi tu vong hinh anh 1
Công việc khắc phục các căn nhà dân bị tốc mái tại xã Long Bình được tiến hành khẩn trương

Sau khi thiên tai đi qua, vào sáng 25/6, một người dân ở ấp Khương Ninh, xã Long Bình trong lúc sửa chữa nhà bị tốc mái không may gặp nạn dẫn đến tử vong.

giong loc o Dong thap gay thiet hai 46 can nha, mot nguoi tu vong hinh anh 2
Nhiều công trình tại địa bàn bị đổ ngã do mưa giông vào ngày 23/6

Chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương đã huy động lực lượng khắc phục hiện trường cây xanh, trụ điện đổ ngã và hỗ trợ người dân sớm khắc phục tình trạng nhà bị tốc mái.

giong loc o Dong thap gay thiet hai 46 can nha, mot nguoi tu vong hinh anh 3
Mưa to kèm theo giông lốc mới đây đã làm nhiều cây xanh tại phường Gò Công bị ngã

Trước đó, mưa to kèm theo giông lốc cũng làm nhiều cây xanh, công trình, nhà dân tại phường Gò Công và phường Cao Lãnh bị đổ ngã, tốc mái, gây thiệt hại về kinh tế hơn 1,4 tỷ đồng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giông lốc quật ngã hàng loạt cây xanh ở phường Cao Lãnh (Đồng Tháp)
Giông lốc quật ngã hàng loạt cây xanh ở phường Cao Lãnh (Đồng Tháp)

VOV.VN - Chiều 20/6, giông lốc tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) làm nhiều cây xanh, trụ điện gãy đổ, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng giao thông, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Giông lốc quật ngã hàng loạt cây xanh ở phường Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Giông lốc quật ngã hàng loạt cây xanh ở phường Cao Lãnh (Đồng Tháp)

VOV.VN - Chiều 20/6, giông lốc tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) làm nhiều cây xanh, trụ điện gãy đổ, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng giao thông, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Mưa lớn kèm dông lốc ở Đồng Nai khiến 1 người tử vong, 2 căn nhà bị tốc mái
Mưa lớn kèm dông lốc ở Đồng Nai khiến 1 người tử vong, 2 căn nhà bị tốc mái

VOV.VN - Một trận mưa lớn kèm dông lốc bất ngờ quét qua địa bàn xã Phú Nghĩa, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) vào tối 16/6, khiến một cây điều lớn bật gốc đè sập chòi trú mưa làm 1 người tử vong tại chỗ và nhiều mái nhà bị thổi bay.

Mưa lớn kèm dông lốc ở Đồng Nai khiến 1 người tử vong, 2 căn nhà bị tốc mái

Mưa lớn kèm dông lốc ở Đồng Nai khiến 1 người tử vong, 2 căn nhà bị tốc mái

VOV.VN - Một trận mưa lớn kèm dông lốc bất ngờ quét qua địa bàn xã Phú Nghĩa, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) vào tối 16/6, khiến một cây điều lớn bật gốc đè sập chòi trú mưa làm 1 người tử vong tại chỗ và nhiều mái nhà bị thổi bay.

Dông lốc trong đêm, tảng đá 40 tấn lăn xuống khu vực nhà dân ở Cao Bằng
Dông lốc trong đêm, tảng đá 40 tấn lăn xuống khu vực nhà dân ở Cao Bằng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dông lốc, rạng sáng ngày 15/6, một vụ sạt lở đá đã làm đổ nhà của một hộ dân tại xóm Tắc Kha, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

Dông lốc trong đêm, tảng đá 40 tấn lăn xuống khu vực nhà dân ở Cao Bằng

Dông lốc trong đêm, tảng đá 40 tấn lăn xuống khu vực nhà dân ở Cao Bằng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dông lốc, rạng sáng ngày 15/6, một vụ sạt lở đá đã làm đổ nhà của một hộ dân tại xóm Tắc Kha, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục