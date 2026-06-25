Giông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại 46 căn nhà, một người tử vong

Theo UBND xã Long Bình, cơn mưa to kèm theo giông lốc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 24/6 đã gây thiệt hại 46 căn nhà dân; trong đó tại ấp Hòa Phú có 19 căn nhà bị tốc mái, ấp Quới An và Ninh Quới có 1 căn bị tốc mái, ấp Thới Hòa có 14 căn nhà bị tốc mái. Lốc xoáy còn làm hư hỏng 04 chuồng trại chăn nuôi của người dân, làm ngã đổ 2 trụ điện, 11 cây xanh và gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái khác...

Công việc khắc phục các căn nhà dân bị tốc mái tại xã Long Bình được tiến hành khẩn trương

Sau khi thiên tai đi qua, vào sáng 25/6, một người dân ở ấp Khương Ninh, xã Long Bình trong lúc sửa chữa nhà bị tốc mái không may gặp nạn dẫn đến tử vong.

Nhiều công trình tại địa bàn bị đổ ngã do mưa giông vào ngày 23/6

Chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương đã huy động lực lượng khắc phục hiện trường cây xanh, trụ điện đổ ngã và hỗ trợ người dân sớm khắc phục tình trạng nhà bị tốc mái.

Mưa to kèm theo giông lốc mới đây đã làm nhiều cây xanh tại phường Gò Công bị ngã

Trước đó, mưa to kèm theo giông lốc cũng làm nhiều cây xanh, công trình, nhà dân tại phường Gò Công và phường Cao Lãnh bị đổ ngã, tốc mái, gây thiệt hại về kinh tế hơn 1,4 tỷ đồng.