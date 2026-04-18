Giữa trùng khơi Phú Quý, học sinh lớp 12 gấp rút ôn thi tốt nghiệp

Thứ Bảy, 10:07, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày này giữa trùng khơi Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, 275 học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dưới nắng gió đặc trưng của biển khơi, các em miệt mài ôn luyện với quyết tâm chinh phục kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cách đất liền khoảng 120km và chỉ có duy nhất một trường THPT mang tên Ngô Quyền. Năm học này trường có 8 lớp 12 với tổng số 275 học sinh. Thầy giáo Lê Quang Trọng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền, cho biết, tỷ lệ học sinh của đảo đậu tốt nghiệp những năm trước dao động từ 97 đến 98%, thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh. Bởi vậy ngay từ đầu năm học 2025- 2026 nhà trường đã xây dựng, triển khai việc nâng cao kiến thức cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

giua trung khoi phu quy, hoc sinh lop 12 gap rut on thi tot nghiep hinh anh 1
Trường THPT duy nhất ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

“Từ đầu năm cùng với việc thiết lập kế hoạch giáo dục chung của nhà trường bên cạnh đó nhà trường có kế hoạch đó là ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Đồng thời có thêm kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, nhóm học sinh cần hỗ trợ có nguy cơ hỏng tốt nghiệp. Trong tháng 4 này giai đoạn cao điểm học sinh vừa học những kiến thức chính khoá đồng thời các em cũng đang tập trung cao độ cho việc ôn thi tốt nghiệp”, thầy giáo Lê Quang Trọng nói.

Trong nắng nóng gay gắt những ngày giữa tháng 4, các em học sinh khối lớp 12 ở đảo Phú Quý vẫn miệt mài ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức vào đầu tháng 6 tới. Các em được thầy cô hướng dẫn ôn thi theo hướng học hiểu bản chất, không học vẹt; nắm chắc kiến thức cốt lõi, luyện kỹ năng làm bài; làm quen các dạng câu hỏi và áp lực thời gian thi…

giua trung khoi phu quy, hoc sinh lop 12 gap rut on thi tot nghiep hinh anh 2
Cô giáo Phạm Thị Loan đồng hành cùng các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp.

Các em, Nguyễn Phương Hiếu, Nguyễn Đại Dương và Ngô Bích Ngân, cho biết:  “Thầy cô trường con có tổ chức ôn luyện tốt nghiệp trái buổi cho những bạn bị mất gốc và sau đó tụi con sẽ ôn luyện để nâng cao lên hơn nữa. Hiện tại con đang luyện đề vì chỉ còn tầm 2 tháng nữa. Con thích môn Vật lý nhất và con chọn tổ hợp AO1- Toán, Lý, Ạnh”.

“Kiến thức được cô dạy từ cơ bản đến nâng cao và những kiến thức trọng tâm thì cô luôn nói dài để mà em dễ hiểu hơn”.

“Đối với con ngoài việc học trên trường thì con về nhà con dành buổi chiều, buổi tối để con học tập thêm, bổ sung thêm kiến thức. Khi luyện đề ở trường có kiến thức nào mà con quên thì con sẽ đọc lại sách để con ôn luyện. Bài tập nào con không rõ thì con hỏi thầy cô trên trường”.

Đồng hành với các em học sinh khối lớp 12 trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời là đội ngũ thầy cô giáo đã gắn bó lâu năm với sự nghiệp trồng người nơi đảo xa. Để các em có đủ kiến thức, tâm thế, vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thầy cô đã quan tâm giúp các em ngay từ khâu xác định 2 môn thi tự chọn.

giua trung khoi phu quy, hoc sinh lop 12 gap rut on thi tot nghiep hinh anh 3
Các em học sinh lớp 12C2 trường THPT Ngô Quyền ôn thi tốt nghiệp.

Cô Phạm Thị Loan, giáo viên Ngữ Văn, trường THPT Ngô Quyền, cho biết, quá trình giảng dạy ôn luyện thi, thầy cô dành nhiều tâm huyết hệ thống hóa kiến thức, kết hợp luyện đề thực tế, chữa bài kỹ lưỡng và rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm cho học sinh.

“Chúng tôi chuẩn bị tài liệu cho các em. Tài liệu đó được tổng hợp của 3 năm các em học để cho các em nắm vững về nội dung kiến thức. Chúng tôi họp để mà thảo luận về phương pháp mình ôn tập. Ở trên lớp chúng tôi khái quát lại những kiến thức về thể loại mà các em đã được học. Đồng thời sẽ tập trung rèn luyện kỹ năng viết bài, đặc biệt là các kỹ năng về viết đoạn văn, bài văn. Trong quá trình ôn tập chúng tôi cũng có luyện đề, lấy cụ thể những bài của các em để sửa thì thực tế và cuốn hút”, cô Phạm Thị Loan nói.

giua trung khoi phu quy, hoc sinh lop 12 gap rut on thi tot nghiep hinh anh 4
Phút thư giãn sau những giờ học căng thẳng của thầy trò trường THPT Ngô Quyền, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 39.700 thí sinh, tăng hơn 2.000 thí sinh so với năm 2025. Cùng với các bạn học sinh trong đất liền, giữa trùng khơi nắng gió, nơi đảo xa Phú Quý, 275 em học sinh khối lớp 12 cũng đang miệt mài ôn luyện để gặt hái được kết quả tốt mở ra những cánh cửa mới cho tương lai. Đây không chỉ là hành trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT, mà còn là hành trình vượt lên hoàn cảnh, khẳng định ý chí và khát vọng của tuổi trẻ nơi đầu sóng ngọn gió.

thi_10.jpg

Trường THCS ở Hà Nội tăng tốc ôn thi lớp 10, học sinh mong "chốt" lịch thi sớm

VOV.VN - Sau khi Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, nhiều trường THCS trên địa bàn đang chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, tăng tốc rà soát kiến thức và ôn tập theo cấu trúc đề thi. Trong khi đó, nhiều học sinh bày tỏ mong muốn thời gian thi giữ như các năm trước, tránh kéo dài gây căng thẳng.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Tăng vận dụng, ôn theo đề để bứt tốc
VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định về phương án tổ chức và định hướng ra đề như năm trước, song sẽ tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tế. Trong bối cảnh kỳ thi sẽ diễn ra sớm hơn, chuyên gia khuyến nghị học sinh cần chủ động ôn tập, bám sát đề để bứt tốc.

VOV.VN - Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ cho biết, Chi cục đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn có dấu hiệu dừng bán hoặc hạn chế bán ra với nhiều lý do khác nhau, nhằm kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh và bảo đảm nguồn cung.

VOV.VN - Tháng 3/2026, khoảng 100.000 học sinh lớp 12 tại Hà Nội sẽ tham gia kỳ khảo sát chất lượng do Sở GD&ĐT tổ chức. Đây là dịp để học sinh làm quen áp lực phòng thi, đồng thời giúp các trường đánh giá quá trình dạy học, điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Hiện nhiều trường đã bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi "nước rút".

