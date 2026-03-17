Cần Thơ tăng cường giám sát, bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 845 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động; trong đó, một số trường hợp giấy chứng nhận đăng ký đã hết hạn và đang chờ cấp lại. Tính đến ngày 15/3, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện, ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm hoặc tạm ngưng kinh doanh.

Cụ thể, tại địa bàn Đội Quản lý thị trường số 1, Trạm xăng dầu An Khánh (Công ty TNHH TM DV Tuyết Sương) trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài bị phát hiện giảm lượng bán ra so với trước nhưng không có lý do chính đáng, hiện đang được xử lý. Tại địa bàn Đội Quản lý thị trường số 3, Công ty TNHH xăng dầu Vũ Bằng và Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Cam Thủy bị phát hiện bán cao hơn giá niêm yết đối với mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, đang trong quá trình xử lý theo quy định.

Đội Quản lý thị trường trực thuộc đến từng cửa hàng xăng dầu, cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn để dán thông báo đường dây nóng. (Ảnh: QLTT)

Ở địa bàn Đội Quản lý thị trường số 6, Cửa hàng xăng dầu Kênh 5 được xác minh đã hết xăng dầu trong bồn chứa; doanh nghiệp cho biết đang làm thủ tục xin giải thể. Tổ giám sát đã lập biên bản xác minh, ghi nhận tình trạng thực tế. Tương tự, tại địa bàn Đội Quản lý thị trường số 9, nhiều cửa hàng như Hạnh Quyên, Hải Duy, Quang Hiển… rơi vào tình trạng hết xăng dầu do khó khăn tài chính, không có nguồn nhập hàng. Các đơn vị này đã được lập biên bản xác minh và đang tìm giải pháp khắc phục.

Tại địa bàn Đội Quản lý thị trường số 10, Công ty TNHH MTV Dầu khí Việt Nhật đã hết xăng dầu, đồng thời đang thực hiện thủ tục giải thể và đã thông báo ngừng kinh doanh đến cơ quan chức năng. Ngoài ra, một số cửa hàng khác tạm ngưng hoạt động do kinh doanh không hiệu quả hoặc đã được Sở Công Thương chấp thuận; một trường hợp cửa hàng bị cháy đang trong quá trình khắc phục; một số cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã hết hạn.

Trước đó, lực lượng Quản lý thị trường TP. Cần Thơ đã triển khai các đợt giám sát, kiểm tra đột xuất theo phản ánh của người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Trong ngày 11/3, có một cửa hàng bị xử lý do giảm lượng xăng bán ra cho xe gắn máy không đúng quy định. Lực lượng chức năng xác định hành vi này không thuộc trường hợp được phép và không có lý do chính đáng, đồng thời đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Dán thông báo tại các cửa hàng, các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. (Ảnh: QLTT)

Cùng với đó, Đội Quản lý thị trường số 2 giám sát một cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Thới An Đông). Kết quả cho thấy cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên mặt hàng dầu DO 0,05S-II tạm hết. Lực lượng chức năng đã yêu cầu đơn vị cam kết không để tái diễn tình trạng thiếu hàng, đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn.

Trước đó, để kịp thời tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng về các dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh khí và xăng dầu, Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ đã công bố số điện thoại đường dây nóng. Nội dung tiếp nhận tập trung vào các hành vi như: tự ý ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá; giảm lượng bán, rút ngắn thời gian bán; bán cao hơn giá niêm yết.

Đồng thời, Chi cục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc đến từng cửa hàng xăng dầu, cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn để dán thông báo đường dây nóng, tạo điều kiện cho người dân phản ánh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ảnh: QLTT

Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ cũng khuyến nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang; tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và chỉ mua xăng dầu khi thực sự cần thiết, tránh tích trữ gây khan hiếm cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng, chống cháy nổ.

Thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng trong nước và thế giới; đồng thời làm việc với doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên địa bàn.