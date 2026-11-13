Gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất ở Hạc Thành (Thanh Hóa)

Đồng bộ giải pháp, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phường Hạc Thành đã chủ động rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, chuyển đổi số được gắn với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Hạc Thành hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Ngay sau khi triển khai kế hoạch, UBND phường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Phòng Văn hóa - Xã hội được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện. Các phòng, đơn vị, trường học, trạm y tế và tổ công nghệ số cộng đồng được phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng, lĩnh vực phụ trách. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc, nhất là về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, chuẩn hóa dữ liệu và nguồn nhân lực.

Cán bộ, công chức Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Hạc Thành hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của Hạc Thành là yêu cầu chuyển đổi số phải đi vào thực chất, không chạy theo hình thức, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Trên tinh thần đó, phường tập trung rà soát, nâng cấp hạ tầng mạng LAN, Internet tại các cơ quan, đơn vị; phối hợp với doanh nghiệp viễn thông đầu tư, lắp đặt thêm các trạm thông tin di động, mở rộng vùng phủ sóng 5G.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện dịch vụ công. Các phòng, ban, đơn vị cũng tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Lấy nhân lực số làm nền tảng, đưa tiện ích số đến gần người dân

Nếu hạ tầng và dữ liệu là điều kiện cần thì nhân lực số là yếu tố quan trọng để vận hành, khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ. Nhận thức rõ điều này, phường Hạc Thành chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng nòng cốt tại cơ sở.

Người dân được xác định là chủ thể thụ hưởng và trực tiếp tham gia quá trình chuyển đổi số.

Phường đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho hơn 250 lượt công chức, viên chức. Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng số, ký số công cộng và sử dụng trạm công dân số cho hơn 500 viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và đại diện các doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ và lực lượng nòng cốt từng bước được nâng lên. Đây cũng là lực lượng trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, lan tỏa kỹ năng số đến cộng đồng, giúp người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích công nghệ trong đời sống, sinh hoạt và giao dịch hằng ngày.

Không chỉ tập trung vào hoạt động quản lý hành chính, Hạc Thành còn chú trọng đưa chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng không gian phát triển cho các thành phần kinh tế trên địa bàn.

Phường đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, từng bước thay đổi thói quen giao dịch bằng tiền mặt. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ ứng dụng nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng kênh quảng bá sản phẩm trên Facebook, Zalo và đưa hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Hàng trăm đơn hàng được ghi nhận sau phiên Megalive là bước đi thiết thực trong thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, khai thác hiệu quả các nền tảng trực tuyến

Đối với sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương, phường xây dựng danh mục, hướng dẫn tạo mã QR để người tiêu dùng thuận tiện tra cứu thông tin, truy xuất nguồn gốc. Hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm cũng được triển khai, góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận khách hàng.

Đáng chú ý, mô hình “Chợ 4.0 - hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt” tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Thông qua việc hướng dẫn tiểu thương mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR, đồng thời hỗ trợ người dân sử dụng ngân hàng số, Mobile Money, các phương thức thanh toán hiện đại đang từng bước đi vào hoạt động mua bán thường nhật.

Từ cơ quan hành chính đến chợ dân sinh, từ hoạt động quản lý đến sản xuất, kinh doanh, tiện ích số đang từng bước hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và góp phần hình thành môi trường giao dịch hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế số ngay từ cơ sở.

Tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Những chuyển biến trong triển khai chuyển đổi số tại Hạc Thành được thể hiện qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Đến cuối tháng 10/2026, phường đang nỗ lực hoàn thành 11 nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh giao chủ trì, không có nhiệm vụ quá hạn.

Xác định người dân chính là chủ thể của quá trình chuyển đổi số, phường Hạc Thành đặc biệt quan tâm đến việc đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Trong lĩnh vực dữ liệu số, phường đã làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; phối hợp hoàn thiện 104 cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, an sinh xã hội, đất đai theo yêu cầu của cơ quan chủ quản.

Những kết quả này cho thấy nỗ lực của địa phương trong tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận và thụ hưởng tiện ích số của người dân. Đặc biệt, việc gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, phát triển kinh tế số và phổ cập kỹ năng số góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số được triển khai từ ngày 11/7 đến ngày 30/11/2026. Trong chặng nước rút, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, phường Hạc Thành đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu chiến dịch trước ngày 30/11/2026.

Từ những nhiệm vụ cụ thể đang triển khai, Hạc Thành hướng tới mục tiêu không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu của một chiến dịch mà còn tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số lâu dài. Trong đó, chính quyền vận hành hiệu quả hơn, hoạt động kinh tế thích ứng tốt hơn với môi trường số và người dân thực sự trở thành trung tâm, chủ thể thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.