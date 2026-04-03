Gỡ “nút thắt” mặt bằng "siêu dự án" chống ngập tại phường Tân Khánh, TP.HCM

Mới đây, UBND phường Tân Khánh, TP.HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan nhằm đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 3 dự án trọng điểm trên địa bàn. Tâm điểm của cuộc họp là dự án nạo vét, gia cố Suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai).

Dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng toàn dự án nạo vét, gia cố Suối Cái đạt mức cao, nhưng tại phường Tân Khánh hiện vẫn còn 46 hộ dân chưa thực hiện bàn giao. Đáng chú ý, đây là đoạn cuối nguồn giữ vai trò quan trọng trong việc thoát nước ra sông Đồng Nai.

Tình trạng ngập sâu ở khu vực suối Cái

Theo cảnh báo từ đơn vị thi công, nếu "nút thắt" này không được khơi thông, khi mùa mưa đến lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ về sẽ tạo ra áp lực như lũ quét, gây xói khoét chân cầu Tổng Bảng. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ sập cầu, mất an toàn giao thông nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân trong vùng dự án.

Vướng mắc mặt bằng nên phải thi công theo kiểu "cuốn chiếu"

Trước tình hình trên, Tổ công tác bồi thường GPMB phường Tân Khánh đã báo cáo chi tiết các khó khăn, đồng thời đề xuất phương án tăng cường vận động, thuyết phục người dân.

Đối với dự án Suối Cái, chính quyền địa phương khẳng định sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp cố tình không đồng thuận, nhằm đảm bảo an toàn cho khu dân cư trước cao điểm mùa mưa lũ.

Hai hộ dân ở phường Tân Khánh chưa bàn giao mặt bằng cho dự án

Bên cạnh dự án Suối Cái, cuộc họp cũng tập trung nêu lên khó khăn, rào cản tại hai công trình giao thông khác, trong đó Dự án Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, hiện còn 36 trường hợp chưa thể phê duyệt phương án bồi thường do vướng mắc về đơn giá mới theo Luật Đất đai 2024 và các quy định chuyển tiếp.

Công trình đường Bình Chuẩn - Tân Khánh, còn 8 trường hợp không phối hợp đo đạc, kiểm đếm. Địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh yêu cầu các đơn vị liên quan phải hành động quyết liệt hơn nữa. Công tác bồi thường phải được thực hiện dựa trên nguyên tắc "rõ thời gian, rõ sản phẩm", đồng thời phải đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân theo quy định.

Lãnh đạo địa phương cũng nhấn mạnh, đối với các trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị cần khẩn trương tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, không để tình trạng tồn đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có bài viết: “Siêu dự án chống ngập tại TP.HCM, vướng 61 hộ chưa bàn giao đất”, phản ánh những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng trực tiếp đến đơn vị thi công cũng như tiến độ tổng thể của dự án nạo vét, gia cố Suối Cái.

Cụ thể, do thiếu mặt bằng tại 61 điểm (thuộc địa bàn phường Tân Khánh và phường Tân Hiệp), máy móc và nhân lực tại các gói thầu số 3, 4, 6B và 7B hiện đang phải hoạt động cầm chừng.

Trước thực trạng này, các đơn vị thi công và chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương (nay là Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP.HCM) kỳ vọng những nút thắt về mặt bằng sẽ sớm được tháo gỡ bằng các giải pháp quyết liệt từ địa phương.

Việc sớm bàn giao "đất sạch" là điều kiện tiên quyết để đưa dự án về đích vào cuối tháng 12/2026, giúp giải quyết bài toán tiêu thoát nước cho lưu vực rộng hơn 22.500ha và hình thành trục giao thông kết nối vùng quan trọng.