Gỡ nút thắt trong liên kết giữa Nhà nước, Đại học và Doanh nghiệp

Để gắn kết 3 nhà gồm Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, cộng đồng doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là nơi đặt hàng, tiếp nhận, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Đây là nội dung được nêu ra tại Hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết 3 nhà (Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp) thực chất, hiệu quả do UBND thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức sáng nay (10/7).

Hội thảo này diễn ra trong khuôn khổ “Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026” với sự tham gia của các đối tác, chuyên gia và nhà khoa học đến từ hơn 10 quốc gia, gồm Pháp, Ý, Đức, Nhật Bản, Canada, Australia, Hàn Quốc...

Hội thảo này cũng hướng đến cụ thể hóa Nghị quyết số 57 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo.

Chủ trì hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng, hợp tác 3 nhà, hay còn gọi là mô hình Triple Helix không phải là chủ đề mới. Làm thế nào để mô hình này vận hành thực chất, tạo ra giá trị đo lường được và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế là vấn đề cấp bách khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, để đẩy mạnh gắn kết 3 nhà thực chất, hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là nơi đặt hàng, tiếp nhận, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế: "Đối với các trường đại học và đội ngũ nhà khoa học, cần tập trung mạnh hơn vào các bài toán thực tiễn của đất nước, của các ngành, địa phương và của doanh nghiệp; lấy hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa làm thước đo quan trọng: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, đặt hàng phát triển, điều phối nguồn lực và bảo đảm môi trường chính sách thuận lợi”.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp cùng nhau thảo luận về cơ chế hóa tam giác hợp tác. Đây là giải pháp cốt lõi và cấp bách nhất nhằm chuyển hóa các quan hệ hợp tác phi chính thức, tự phát thành một kiến trúc thể chế có cấu trúc rõ ràng, trách nhiệm minh bạch và cơ chế vận hành thực chất.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CT Group cho rằng, qua quá trình hợp tác với nhiều đại học mới thấy mô hình 3 nhà hiện nay còn thiếu chặt chẽ. Hiện nay, đối với nhà trường đang thiên về đào tạo hơn là nghiên cứu; đối với doanh nghiệp đang thiên về bắt chước hơn là sáng tạo; còn đối với nhà nước trong lĩnh vực khoa học còn thiên về quản lý hơn là phục vụ. Nếu giải quyết được 3 vấn đề này, doanh nghiệp sẽ trở nên sáng tạo hơn, đại học nghiên cứu nhiều hơn bởi các doanh nghiệp đặt hàng và vai trò Nhà nước dịch vụ công tốt hơn.

Đại biểu dự hội thảo

Ông Trần Kim Chung nêu thực tế, Nghị quyết của Quốc hội cho phép các tổ chức tín dụng chấp nhận những sản phẩm về sở hữu trí tuệ là tài sản đảm bảo để có thể vay được vốn. Chính phủ cũng đã có hướng dẫn triển khai vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay, rất ít doanh nghiệp và nhà trường có thể dùng IP của mình để huy động vốn. Phía ngân hàng cũng đang băn khoăn, lo lắng không biết là ai có thể mua cái IP này để cho vay. Ông Trần Kim Chung cho rằng, chúng ta đang thiếu một thị trường khoa học, thiếu những sàn giao dịch IP nội địa đủ tốt, đảm bảo cho tổ chức tín dụng yên tâm cho vay vốn đối với sản phẩm sở hữu trí tuệ:“Một trong những vướng mắc đầu tiên là chúng ta thiếu một thị trường khoa học, nơi mà IP của chúng ta có thể luân chuyển một cách trôi chảy. Đang thiếu những sàn giao dịch IP nội địa đủ tốt và thiếu những cái tổ chức tín dụng để hoạt động một cách rất thực tế trên các sàn IP nội địa. Cho nên cái ý tưởng của các thầy, các cô sinh viên cũng như là của các doanh nghiệp không chuyển hóa thành vốn được".

Thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm đặc biệt đến việc thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp. Đây chính là "chìa khóa vàng" để biến các chủ trương thành hiện thực, đưa thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng; các trường đại học, viện nghiên cứu là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học; còn doanh nghiệp là nơi tiếp nhận, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và dẫn dắt nhu cầu đổi mới sáng tạo của thị trường.“Khi ba chủ thể này gắn kết thực chất, chúng ta sẽ hình thành chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”.