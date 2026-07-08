Dữ liệu là nền tảng quan trọng để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) cần lấy trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, tập trung phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tài sản số và token hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây nội dung được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đề xuất tại Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế – Tài chính – Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 đang diễn ra tại Đà Nẵng

Tại phiên thảo luận, nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, để xây dựng một trung tâm tài chính có sức cạnh tranh toàn cầu, yếu tố quyết định không chỉ là nguồn vốn hay hạ tầng mà còn là công nghệ tiên tiến, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là những nền tảng để Đà Nẵng tạo dựng bản sắc riêng và khác biệt trong quá trình phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế – Tài chính – Công nghệ Đà Nẵng năm 2026

Giáo sư Alfred Taudes, Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Vienna (Áo), cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành nền tảng của các trung tâm tài chính trong tương lai. Thành phố Đà Nẵng cần xây dựng Trung tâm Tài chính theo hướng AI-native (Trí tuệ nhân tạo bản địa), trong đó AI được tích hợp ngay từ nền tảng vận hành. Để hiện thực hóa mục tiêu này, điều quan trọng không chỉ là đầu tư hạ tầng công nghệ mà còn phải xây dựng hệ thống dữ liệu mở, chuẩn hóa công tác quản trị dữ liệu và đào tạo đội ngũ chuyên gia vừa am hiểu tài chính, vừa có năng lực phát triển, vận hành và giám sát các hệ thống AI.

Giáo sư Alfred Taudes nhấn mạnh:“Điều rất quan trọng khi muốn thiết lập một trung tâm tài chính quốc tế, trước tiên bạn phải thiết lập cơ sở hạ tầng quản trị dữ liệu. Dữ liệu chính là "nguyên liệu" của trí tuệ nhân tạo AI. Vì vậy, một Trung tâm tài chính hiện đại cần bảo đảm khả năng chia sẻ dữ liệu, xây dựng tiêu chuẩn ngân hàng mở và hình thành cơ chế quản trị dữ liệu minh bạch, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhưng vẫn kiểm soát hiệu quả các rủi ro”.

Đại biểu dự hội nghị

Một vấn đề được các chuyên gia quan tâm đó là nguồn nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Các chuyên gia cho rằng, nguồn vốn quan trọng nhất của một trung tâm tài chính không phải là tiền mà là con người. Đà Nẵng cần xây dựng chiến lược phát triển nhân tài dài hạn, kết hợp đào tạo nguồn nhân lực trong nước với thu hút chuyên gia quốc tế; đồng thời hình thành hệ sinh thái kết nối giữa trường đại học, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các nhà đầu tư nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng trong 10 đến 20 năm tới. Việc thu hút nhân tài cần đi đôi với xây dựng môi trường sống và làm việc đủ sức hấp dẫn để giữ chân người giỏi, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho trung tâm tài chính.

Một số ý kiến các chuyên gia cũng cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm tiên phong trong lĩnh vực tài sản số và blockchain. Thành phố Đà Nẵng nên ưu tiên phát triển các sản phẩm như token hóa tài sản thực, token hóa tín chỉ carbon, trái phiếu hạ tầng, thanh toán số và các dịch vụ tài chính phục vụ Khu thương mại tự do cũng như hành lang kinh tế Đông - Tây.

Giáo sư Phạm Hi Đức, Trưởng Khoa Tài chính và Kỹ thuật định lượng, ECE Paris (Pháp) cho rằng, token hóa sẽ mở ra một thị trường hoàn toàn mới khi cho phép chia nhỏ tài sản, mở rộng khả năng huy động vốn cho các dự án hạ tầng và gia tăng cơ hội tham gia của nhiều nhà đầu tư. Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành một trong những địa phương tiên phong trong lĩnh vực này: “Tôi cho rằng Đà Nẵng nên tham gia vào lĩnh vực này và trở thành người dẫn đầu, bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta cố gắng sao :chép các mô hình đã thành công thì đã quá muộn. Vì vậy, nếu bạn muốn token hóa, bạn tự làm việc cho mình bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng này, thuê người, cung cấp thiết bị, phần mềm trung gian, hệ thống. Nếu bạn làm điều đó thành công, trong quá trình thực hiện dự án, bạn có thể token hóa các phần của dự án và nếu điều này trở thành một kỹ năng mà bạn biết cách làm, thì bạn có thể bán kỹ năng của mình”.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Từ ngày 9/01/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hai trung tâm sẽ bổ trợ cho nhau trên cơ sở phát huy thế mạnh riêng của từng địa phương. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng tập trung phát triển tài chính xanh, các dịch vụ tài chính phục vụ Khu Thương mại tự do và Khu công nghệ cao; đồng thời trở thành đầu mối kết nối các dòng vốn quốc tế cho Đà Nẵng và các địa phương trên cả nước.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng triển khai 4 nhóm sản phẩm trọng tâm gồm: kết nối doanh nghiệp Việt Nam phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế; phát triển tài chính xanh, trong đó tín chỉ carbon được lựa chọn là sản phẩm ưu tiên hướng tới thị trường quốc tế; thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp tài chính quốc tế trở thành thành viên; phát triển các sản phẩm token hóa tài sản thực:“Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng cũng đã thành lập một bộ phận nghiên cứu về chính sách thử nghiệm (VIFC Policy Lab) nhằm nghiên cứu, thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới, từng bước chuyển hóa các ý tưởng và kinh nghiệm quốc tế thành những mô hình, sản phẩm cụ thể phục vụ sự phát triển của trung tâm tài chính quốc tế và thành phố Đà Nẵng. Rất mong các chuyên gia tham gia góp ý tưởng xây dựng Trung tâm này”.