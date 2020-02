Gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân tử vong ở Móng Cái đi xét nghiệm

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Khả Dũng, trú tại Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái được gia đình đưa đến cấp cứu nhưng đã bị tử vong ngoại viện.

Để đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch bệnh, hôm nay (3/2) thành phố Móng Cái lên kế hoạch thực hiện việc tiêu độc, khử trùng trên toàn thành phố.

Được biết qua theo dõi của ngành y tế và khai báo của người nhà, bệnh nhân Nguyễn Khả Dũng có tiền sử bị bệnh nghi là hen xuyễn, cách đây hơn 2 tháng bệnh tái phát trở lại nhưng không đến cơ sở y tế khám chữa bệnh mà tự mua thuốc điều trị.