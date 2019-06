Hà Giang sẵn sàng cho một kỳ thi minh bạch

Ngày mai (24/06), học sinh trên cả nước tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ đến điểm thi để làm thủ tục dự thi. Tại Hà Giang, một trong những điểm nóng về gian lận thi cử năm 2018, đến chiều nay (23/06), các công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành và thầy cô giáo ở Hà Giang đang nỗ lực để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, tránh những sai sót, tiêu cực có thể xảy ra.

Tại Hà Giang, một trong những điểm nóng về gian lận thi cử năm 2018, đến chiều nay (23/06), các công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh Hà Giang có hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 20 điểm thi, với 224 phòng thi. Tỉnh huy động gần 600 cán bộ, giáo viên địa phương và hơn 300 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) và Đại học Điện lực làm công tác quản lý, coi thi, giám sát, phục vụ kỳ thi.

Rút kinh nghiệm từ sai phạm trong kì thi THPT quốc gia 2018, trong kì thi THPT quốc gia năm nay, công tác lựa chọn cán bộ là một trong những vấn đề được tỉnh đặc biệt lưu tâm trong bối cảnh nhiều cán bộ coi thi trong kì thi năm ngoái dính líu đến sai phạm.

Năm nay, trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang làm trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, mỗi huyện/thành phố lại thành lập một Ban chỉ đạo thi với sự tham gia của cả lãnh đạo UBND xã/phường.

Công tác lựa chọn và bố trí nhân sự trực tiếp tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 trong tất cả các khâu như in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi... được tiến hành thận trọng, có sự phối hợp liên ngành, thẩm tra của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Bình, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang cho biết, tất cả cán bộ giáo viên mà tham gia làm công tác thi năm 2019 thì đều được thẩm định rất kỹ lưỡng, cẩn trọng theo nhiều vòng.

"Giới thiệu từ cấp trường lên đến Sở. Sau đó Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản xin ý kiến thẩm tra của các ngành liên quan đó là Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, sau đó có ý kiến bằng văn bản quay lại thì chúng tôi báo cáo lại Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, đồng thời trên cơ sở đó mới quyết định để bố trí vào các công việc cụ thể trong các bước, các khâu của quá trình tổ chức thi", ông Bình cho hay.

Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, năm nay Công an tỉnh Hà Giang huy động khoảng 200 cán bộ tham gia các ban của hội đồng thi, tăng hơn năm 2018. Trong số cán bộ công an này có cả lực lượng kỹ thuật, an ninh điều tra, để đảm bảo nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ tiếp nhận và giải quyết ngay theo đúng quy trình công tác điều tra.

Tại các phòng chứa đề thi, bài thi ở 20 điểm thi cũng như điểm in sao đề thi, bảo quản và chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cũng đã được lắp camera theo đúng hướng dẫn của Quy chế thi.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Để hỗ trợ thí sinh ở xa đến các điểm thi an toàn trong những ngày diễn ra kỳ thi, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các trường phối hợp với cha mẹ học sinh bố trí phương tiện đưa các em đến điểm thi. Đây là giải pháp để đề phòng sự cố do thiên tai, bão lụt, sạt lở có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi như năm 2018.

Ông Trịnh Xuân Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS- THPT Tùng Bá, huyện Vị Xuyên cho biết, nhà trường đã kết hợp với hội cha mẹ học sinh, bàn bạc với Ban chỉ đạo thi cấp xã cũng như cấp thành phố nhất trí phương án là xã hội hóa và thuê xe đưa các cháu đến điểm thi hết sức an toàn. Đại diện hội cha mẹ học sinh kết hợp với lại các thầy cô giáo chủ nhiệm cũng ở cùng với các cháu để quản lý và giúp đỡ các cháu. Kết thúc thi lại đưa các cháu về tận nơi.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Cùng với việc tổ chức đưa, đón thí sinh đến điểm thi, Ban chỉ đạo thi các huyện, thành phố cũng bố trí chỗ ở cho thí sinh nhà ở xa điểm thi tại ký túc xá của các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Đến chiều nay (23/06), các trường phổ thông dân tộc nội trú cũng đã chuẩn bị đủ phòng ở và các vật dụng cần thiết cho các thí sinh ở xa, sẵn sàng đón các em vào sáng ngày mai (24/06).

Bà Đào Thị Thanh Thúy, Trưởng điểm thi Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Hà Giang, nơi sẽ đón hơn 60 thí sinh của Trường THCS-THPT Tùng Bá, huyện Vị Xuyên chia sẻ: "Tại điểm thi, cũng đã chuẩn bị gồm 9 phòng ở, trong đó gồm 8 giường trên một phòng và đã bố trí đầy đủ đồ dùng cá nhân cho các em".

"Bên cạnh đó còn bố trí thêm phòng cho ban đại diện cha mẹ học sinh và một số thầy cô giáo đi cùng. Điểm thi cũng bố trí cho các em ăn cùng với các thí sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, ăn tại nhà ăn. Các bữa ăn đều được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định", bà Thúy cho biết thêm.

Những ngày này, thông tin về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 cũng được các đơn vị truyền thông của tỉnh Hà Giang đăng tải, trong đó chú trọng tới các thông tin mới trong Quy chế thi THPT quốc gia để học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên và người dân biết.

Chị Nguyễn An Nhiên, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang kỳ vọng: "Em cũng nghe nhiều thông tin về kỳ thi và cũng mong rằng năm nay kỳ thi sẽ minh bạch hơn để đánh giá đúng chất lượng học của từng học sinh, không có những sai phạm trong coi thi và chấm thi như năm ngoái".