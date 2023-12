Hạ Long bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Đây là sự kiện nổi bật trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Hạ Long. Chương trình nghệ thuật đặc sắc xuyên suốt 45 phút liền mạch, có tính khái quát cao và đậm nét về huyền thoại, lịch sử hình thành lên mảnh đất, con người Hạ Long.

Dịp này, người dân Quảng Ninh và du khách sẽ thưởng thức chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với các tác phẩm âm nhạc viết về thành phố Hạ Long qua các thời kỳ, xâu chuỗi liền mạch thành dòng lịch sử về quá trình phát triển của thành phố Hạ Long.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long thông tin báo chí về Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Thành phố Hạ Long.

Đặc biệt qua 2 màn sử thi trong chương trình sẽ đưa người xem thấy được ý chí quật cường của nhân dân thị xã Hồng Gai (nay là thành phố Hạ Long) trong cuộc đấu tranh chống xâm lược... Trong thời khắc đón năm mới, Thành phố sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút tại khu vực Quảng trường 30/10.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long cho biết, đến thời điểm hiện tại, UBND TP. Hạ Long đã ban hành kế hoạch, xây dựng, phê duyệt nội dung kịch bản và khẩn trương tổ chức triển khai luyện tập, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Công tác trang trí tuyên truyền, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường kinh doanh du lịch đang được Thành phố và các sở, ban, ngành tích cực triển khai thực hiện.

Thông qua các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TP. Hạ Long, góp phần ôn lại quá trình hình thành, phát triển và truyền thống hào hùng cách mạng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP. Hạ Long qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đang quyết tâm xây dựng Hạ Long là thành phố kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bên cạnh Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TP. Hạ Long còn diễn ra hoạt động như: Hội thảo khoa học về Di sản văn hoá trên địa bàn TP. Hạ Long; Triển lãm ảnh "Hạ Long xưa và nay“; Tổng kết trao giải Cuộc thi ảnh "Hạ Long - Thành phố Di sản"; Hội nghị gặp mặt tôn vinh công dân tiêu biểu…