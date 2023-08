Hà mã trong công viên ở TP.HCM lần đầu tiên sinh con

Hà mã con có giới tính đực, khi mới hạ sinh cá thể này nặng 25 kg. Đến nay được gần 1 tháng tuổi, hà mã con hoàn toàn khỏe mạnh và trọng lượng đã lên khoảng 35kg.

Công viên văn hóa Đầm Sen cũng đã mở cửa trở lại khu vực nuôi hà mã cho khách vào tham quan, chiêm ngưỡng thành viên mới của gia đình hà mã.

Hà mã lần đầu tiên sinh con tại công viên ở TP.HCM

Ông Phạm Tống Quốc Cường, Quản lý vườn thú Công viên văn hóa Đầm Sen cho biết, hà mã thường dành phần lớn thời gian ở dưới nước để giữ cho làn da mát mẻ và ẩm ướt. Sống trong môi trường nuôi nhốt, việc “sinh nở” của hà mã mẹ không hề dễ dàng. Do đó, đây là tin rất vui của đơn vị trong quá trình xây dựng phát triển vườn thú:

“Lúc hà mã cái sinh rất khó khăn. Khó thứ nhất là phải xác định được thời điểm nó sinh. Do hà mã sinh ở dưới nước, có khả năng con non sẽ bị ngộp. Vì thế phải phát hiện đúng thời điểm hà mã mẹ sinh, lúc đó anh em nuôi dưỡng phải sơ cứu kịp thời hà mã con nếu không nó sẽ chết vì không thở được. Tôi nghĩ đây là điều may mắn, cho nên dự kiến sẽ đặt tên nó là Lucky”, ông Cường cho biết.

Hà mã con vẫn còn nhát người và rất quấn mẹ.

Cũng theo ông Cường, hà mã rất hung hăng và nguy hiểm, chúng thường dùng răng lớn để chống lại các mối đe dọa, kể cả con người.

Trong tự nhiên, rất thường xảy ra cuộc chiến giữa những cá thể hà mã trưởng thành. Nếu hà mã con bị kẹt ở giữa rất có thể bị tổn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí bị nghiền nát.

Vì thế, vườn thú đã tách hà mã bố mẹ sang hai chuồng khác nhau, để việc sinh và nuôi con của hà mã mẹ diễn ra thuận lợi.

Sau gần 1 tháng tuổi, hà mã con cân nặng khoảng 35kg.

Hà mã con được sinh ra bởi hà mã mẹ mang thai hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp của nhân viên vườn thú.

Hiện tại, Công viên văn hóa Đầm Sen đã hoàn tất thủ tục “đăng ký khai sinh” cho thành viên mới của gia đình hà mã tại Chi cục Kiểm lâm. Tuy nhiên, tên gọi chính thức cho hà mã con này sẽ được lấy ý kiến đại trà trong thời gian tới.

Hà mã đang nằm trong danh sách những loài động vật sắp nguy cấp cần được bảo tồn. Việc hà mã con mới chào đời tại đây sẽ góp phần bảo tồn loài vật này.