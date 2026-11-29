Tăng cường che chắn, kiểm soát bụi tại công trường

Hoạt động xây dựng là một trong những nguồn phát sinh bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí và đời sống người dân tại Hà Nội. Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm soát bụi, khí thải tại các công trường, đồng thời siết trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.

Dự án thi công xén dải phân cách mở rộng đường dưới Vành đai 3 Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 26715/SXD-GĐCL ngày 23/11/2026, yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát bụi, khí thải tại công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về tăng cường các giải pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí, trong đó tập trung xử lý những nguồn phát sinh bụi từ hoạt động xây dựng.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu phải rà soát từng công trình, xây dựng phương án kiểm soát bụi phù hợp với quy mô, tính chất thi công; đồng thời phân công cá nhân chịu trách nhiệm giám sát xuyên suốt quá trình triển khai dự án.

Hà Nội yêu cầu đình chỉ thi công công trường vi phạm vệ sinh môi trường.

Đối với công trình nhà cao tầng, khu vực thi công phải được che chắn kín bằng lưới dập bụi. Vật liệu rời, đất đào và các bãi tập kết phải được phủ bạt. Nhà thầu có trách nhiệm thường xuyên tưới nước, phun sương dập bụi; các hoạt động cắt, khoan, phá dỡ phải sử dụng thiết bị hút bụi hoặc áp dụng biện pháp làm ẩm nhằm hạn chế bụi phát tán ra môi trường.

Các đơn vị cũng phải hạn chế thi công đào hở trên diện rộng, không tổ chức hoạt động thi công gây ô nhiễm vào giờ cao điểm.

Đáng chú ý, công trình xây dựng nhà cao tầng, khu đô thị phải lắp đặt hàng rào bảo vệ cao tối thiểu 3m, có tường bao chân cao tối thiểu 40cm, trang bị hệ thống phun sương dập bụi và camera giám sát. Dữ liệu camera phải được lưu trữ tối thiểu 30 ngày.

Bên cạnh đó, công trường phải bố trí nhân lực thường xuyên thu dọn bùn đất, vật liệu rơi vãi xung quanh khu vực thi công, không để ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân, nhất là tại những khu vực gần trường học, bệnh viện và khu dân cư.

Ứng dụng AI giám sát bụi, nhà thầu vi phạm bị đình chỉ

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của Sở Xây dựng Hà Nội là tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát ô nhiễm tại các công trường.

Đất cát tràn ra đường từ một công trình xây dựng ở Hà Nội.

Theo đó, 100% công trình xây dựng có diện tích trên 1ha và công trình có nguy cơ ô nhiễm cao phải thực hiện giám sát bụi bằng hệ thống cảm biến, camera và các giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Dữ liệu hình ảnh và các chỉ số giám sát phải được kết nối trực tiếp, liên tục về hệ thống giám sát của UBND và công an xã, phường nơi có công trình. Việc kết nối này nhằm giúp cơ quan chức năng theo dõi quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm.

Cùng với hoạt động thi công, việc vận chuyển đất, vật liệu xây dựng và phế thải ra khỏi công trường cũng phải được kiểm soát chặt chẽ. Phương tiện vận chuyển phải che chắn kín thùng xe, vệ sinh sạch gầm và bánh xe trước khi lưu thông trên đường.

Nhà thầu có trách nhiệm lập nhật ký theo dõi từng lượt xe, gắn với biển kiểm soát và đơn vị vận tải. Những phương tiện không bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường tuyệt đối không được phép ra đường.

Để bảo đảm các yêu cầu được thực hiện thực chất, Sở Xây dựng Hà Nội giao UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các công trình xây dựng thuộc địa bàn quản lý.

Để bảo đảm các yêu cầu được thực hiện thực chất, Sở Xây dựng Hà Nội giao UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các công trình xây dựng thuộc địa bàn quản lý.

Chính quyền cơ sở có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi, đối chiếu nhật ký phương tiện với dữ liệu camera tại công trường và hệ thống giám sát để phát hiện vi phạm.

Đặc biệt, Sở Xây dựng yêu cầu kiên quyết đình chỉ thi công đối với nhà thầu không bảo đảm các giải pháp vệ sinh môi trường, như không che chắn công trường, không thực hiện phun sương, tưới nước dập bụi hoặc để xảy ra tình trạng chất thải, bùn đất rơi vãi.

Chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm bụi, ô nhiễm môi trường từ các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Việc siết chặt các yêu cầu về vệ sinh môi trường tại công trường xây dựng được kỳ vọng góp phần hạn chế bụi phát tán, ngăn tình trạng bùn đất rơi vãi trên đường, từng bước cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô.