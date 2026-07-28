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Hà Nội ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng ngay tại công trường

Thứ Ba, 09:17, 28/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu cần ưu tiên tái chế, tái sử dụng CTRXD, gia cố đất ngay tại công trường; tận dụng tối đa cốt nền tự nhiên, hạn chế tối đa việc đào bỏ nền và vận chuyển đất đổ đi.

Ngày 27/7, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý, gia cố, tái chế chất thải rắn xây dựng (CTRXD) tận dụng cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

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Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng ngay tại công trường

Để thực hiện công tác quản lý, xử lý, gia cố, tái chế CTRXD chặt chẽ, đồng bộ, tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế cho các công trình xây dựng, chống lãng phí, tiết kiệm được nguồn tài nguyên, góp phần xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", phát triển đô thị "sáng - xanh - sạch - đẹp", Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, rà soát đầy đủ các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 16/6/2026, Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 8/7/2026 và các văn bản chỉ đạo có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ. Quán triệt phương châm "6 rõ, 1 xuyên suốt": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả và một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt.

Ưu tiên tái chế, tái sử dụng CTRXD, gia cố đất ngay tại công trường; tận dụng tối đa cốt nền tự nhiên, hạn chế tối đa việc đào bỏ nền và vận chuyển đất đổ đi; đẩy mạnh sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu xanh, thân thiện với môi trường trong các công trình sử dụng vốn nhà nước và khuyến khích áp dụng đối với các công trình ngoài ngân sách.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý CTRXD; thực hiện định vị GPS, lắp đặt camera giám sát đối với phương tiện vận chuyển; kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát khối lượng, lộ trình vận chuyển và điểm tiếp nhận. Chủ đầu tư lập phương án quản lý CTRXD theo vòng đời ngay từ giai đoạn khảo sát, thiết kế; kiểm soát việc giao nhận bằng phiếu giao nhận, chứng từ cân xác nhận, dữ liệu GPS, camera và hồ sơ nghiệm thu sản phẩm tái chế.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc chủ đầu tư Dự án Nhà máy xử lý, tái chế CTRXD tại Dục Tú, Đông Anh (công suất 2.000 tấn/ngày) bảo đảm khởi công trước ngày 15/8/2026; phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án mở rộng Khu xử lý chất thải tại Mê Linh (xã Tiến Thắng) công suất 480 tấn/ngày (giai đoạn 1) và 960 tấn/ngày (giai đoạn 2) hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15/8/2026, bảo đảm đủ quỹ đất hình thành khu xử lý CTRXD có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu lâu dài của Thành phố.

Cùng với đó, phối hợp, thống nhất với Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, xác định từng vị trí cụ thể đối với các điểm tập kết, xử lý tạm thời do UBND các xã đề xuất theo hình thức cho thuê đất ngắn hạn (tại các xã: Bát Tràng, Hồng Vân, Phúc Thịnh, Phù Đổng, Trung Giã, Đại Xuyên, Thư Lâm, Phú Xuyên, Đại Thanh, Đa Phúc); trường hợp đủ điều kiện theo quy định thì thống nhất để UBND các xã thực hiện việc cho thuê đất với thời hạn không quá 05 năm...

Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng lộ trình tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong các công trình sử dụng vốn nhà nước, có xem xét các công trình ngoài ngân sách. Quy định rõ tiêu chuẩn (TCVN) áp dụng, định mức, đơn giá cho từng hạng mục công trình, loại vật liệu tái chế cụ thể làm cơ sở cho công tác thiết kế, lập dự toán. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn (TCVN) áp dụng và phương án lập giá đối với từng công tác tái chế, gia cố khi chưa có định mức, đơn giá riêng làm cơ sở để chủ đầu tư lập, quản lý chi phí.

Đề xuất 4 điểm tập kết tập trung có quy mô lớn (trong đó có 1 điểm tại xã Vật Lại và 1 điểm tại xã Trung Giã) nhằm đáp ứng nhu cầu lưu chứa, trung chuyển và xử lý CTRXD. Hướng dẫn các Chủ đầu tư về vị trí tiếp nhận đất đào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để sử dụng trực tiếp (đất hữu cơ, đất màu) phục vụ trồng cây.

Công an Thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở tăng cường công tác trinh sát, theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm CTRXD.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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