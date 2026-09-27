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Hà Nội "bất ngờ" tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Chủ Nhật, 20:06, 27/09/2026
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VOV.VN - Biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân được Sở Xây dựng Hà Nội tạm thời gỡ bỏ trong ngày 27/9 để tiếp tục tuyên truyền, giúp người dân hiểu đây là giải pháp cảnh báo an toàn, không phải căn cứ để xử phạt.

Chiều 27/9, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm thời thu hồi hệ thống biển báo đo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, ngay trong ngày đầu triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới.

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Chiều 27/9, các biển cảnh báo khoảng cách đã được tháo dỡ. Ảnh: MXH

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc tạm thời tháo dỡ biển báo nhằm tiếp tục tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu rõ mục đích của phương án, trong bối cảnh một bộ phận người dân lo ngại các biển báo này được sử dụng để xử phạt vi phạm giao thông.

“Sở tạm thời thu hồi lại biển để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu bởi người dân đang sợ bị xử phạt vi phạm giao thông”, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.

Theo cơ quan này, các biển báo và mốc khoảng cách được bố trí trên cầu Nhật Tân nhằm nhắc nhở, hỗ trợ người lái xe duy trì khoảng cách an toàn, không phải để xử phạt.

Biển báo nhằm phòng ngừa va chạm liên hoàn

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp Công an thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thêm các giải pháp cảnh báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân. Động thái này xuất phát từ thực tế trên cầu đã xảy ra một số vụ va chạm liên hoàn giữa các phương tiện lưu thông cùng chiều.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết trong năm 2026, trên cầu Nhật Tân xảy ra một số vụ va chạm liên hoàn, trong đó có các vụ ngày 7/2 và 17/8. Một số phương tiện bị hư hỏng, có xe bị lật, gây ùn ứ giao thông trên cầu.

Theo ông Bảo, cầu Nhật Tân là tuyến giao thông quan trọng kết nối trung tâm Hà Nội với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có lưu lượng phương tiện lớn và tốc độ lưu thông tương đối cao.

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Sở Xây dựng Hà Nội đặt biển cảnh báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân. 

Trong điều kiện phương tiện phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột, nếu xe phía sau không duy trì khoảng cách phù hợp sẽ khó xử lý, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Từ thực tế này, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng và tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân, qua đó thống nhất bổ sung các giải pháp cảnh báo, phòng ngừa tai nạn.

Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m được bố trí nhằm giúp lái xe có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và cự ly di chuyển.

Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, việc phương tiện đi qua các mốc khoảng cách này không phải là căn cứ đơn thuần để xác định vi phạm và xử phạt. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông phải căn cứ các quy định pháp luật, hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý cùng các dữ liệu, tài liệu hợp pháp.

Do đó, các mốc khoảng cách được xác định là công cụ hỗ trợ, mang tính cảnh báo và phòng ngừa, thay vì một hình thức giám sát để “bắt lỗi” tài xế.

Theo dõi giao thông, điều chỉnh phương án nếu cần

Việc triển khai các biển báo và vạch sơn mới trên cầu Nhật Tân diễn ra trong bối cảnh từ ngày 24/9, tình trạng phương tiện di chuyển chậm, dồn ứ thường xuyên xuất hiện trên cầu và các tuyến đường dẫn lên, xuống cầu.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là việc một số phương tiện bị hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án trạm cân, khiến lượng xe dồn về cầu Nhật Tân tăng.

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Ghi nhận từ ngày 24/9 đến nay, tình trạng phương tiện di chuyển chậm và dồn ứ kéo dài thường xuyên diễn ra trên cầu Nhật Tân cũng như các tuyến đường dẫn lên, xuống cầu. Ảnh Anh Minh.

Bên cạnh đó, khi bắt đầu áp dụng các biển báo và vạch sơn mới, một số tài xế chủ động giảm tốc độ để quan sát, nhận biết khoảng cách, qua đó cũng ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông trên cầu.

Đến khoảng 16h ngày 27/9, hệ thống biển báo đo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân đã được tạm thời gỡ bỏ. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong thời gian tới, Sở và Công an thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích của phương án. Cơ quan chức năng đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân.

Nếu quá trình triển khai cho thấy những nội dung chưa phù hợp, phương án tổ chức giao thông sẽ được xem xét điều chỉnh nhằm bảo đảm đồng thời hai mục tiêu là tăng cường an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát hệ thống báo hiệu, vạch sơn, thiết bị phản quang và các giải pháp tổ chức giao thông trên cầu; tăng cường hướng dẫn người dân tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn.

Việc tạm thời gỡ biển báo được thực hiện trong bối cảnh cơ quan quản lý cần thêm thời gian tuyên truyền, giải thích để người tham gia giao thông hiểu đúng về mục đích của các mốc khoảng cách. Sau khi phương án được người dân nhận biết rõ hơn, các giải pháp cảnh báo sẽ tiếp tục được đánh giá trên cơ sở thực tế giao thông tại cầu Nhật Tân.

Trước đó, ngày 25/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lại giao thông qua cầu Nhật Tân. Theo phương án mới, tốc độ tối đa trên làn ô tô sát dải phân cách giữa (làn số 1) được điều chỉnh từ 90km/h xuống 80km/h ở cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại (làn số 2 và số 3) tiếp tục duy trì tốc độ tối đa 80km/h; làn dành cho xe máy, xe đạp (làn số 4) giữ mức 40km/h.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành biển báo, vạch sơn và duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông qua cầu. Trong thời gian đầu triển khai, lực lượng chức năng sẽ tăng cường hướng dẫn, phân luồng, kiểm tra, xử lý vi phạm tại cầu và các tuyến đường, nút giao lân cận; đồng thời phối hợp điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện.

 

Phi Long/VOV.VN
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