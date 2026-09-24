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CSGT Hà Nội thông tin về lắp biển báo, vạch giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Thứ Năm, 19:15, 24/09/2026
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VOV.VN - Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc lắp đặt biển báo và kẻ vạch xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân nhằm tăng cảnh báo trực quan, giúp tài xế chủ động giữ khoảng cách an toàn, hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn.

Kẻ vạch xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Trao đổi về việc mới bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách tại những vị trí dễ quan sát trên cầu.

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Cơ quan chức năng mới sơn vạch xác định khoảng cách trên đường (Ảnh: Ngọc Tiến).

Tại mỗi vị trí, 5 biển báo lần lượt thể hiện các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. Trên mặt đường cũng được kẻ các vạch tương ứng, giúp người điều khiển phương tiện dễ nhận biết khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ.

Việc bổ sung hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách xe nhằm tăng khả năng cảnh báo trực quan, hỗ trợ người tham gia giao thông duy trì khoảng cách an toàn trong quá trình lưu thông.

“Việc bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách xe nhằm tăng cảnh báo trực quan, giúp người tham gia giao thông chủ động giữ khoảng cách an toàn, hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn, nhất là khi mật độ phương tiện cao”, đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Nghiên cứu bổ sung biển báo, sơn kẻ đường tại một số cầu khác

Cũng theo Phòng CSGT Hà Nội, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục bổ sung hệ thống biển báo chỉ dẫn, cảnh báo khoảng cách, giới hạn tốc độ, sơn kẻ đường và đinh phản quang tại cầu Nhật Tân. Các hạng mục này được triển khai nhằm tăng khả năng nhận diện, đồng thời phân định rõ phần đường, làn đường dành cho từng loại phương tiện.

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Hệ thống biển báo xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân mới được lắp đặt (Ảnh: Ngọc Tiến).

Việc tổ chức lại, bổ sung hệ thống báo hiệu trên cầu Nhật Tân được thực hiện trong bối cảnh đây là tuyến giao thông quan trọng, thường xuyên có mật độ phương tiện lớn. Việc duy trì khoảng cách phù hợp giữa các phương tiện được xem là một trong những yếu tố giúp tài xế có thêm thời gian xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thiện việc lắp đặt bổ sung tại cầu Nhật Tân, các đơn vị chức năng sẽ đánh giá hiệu quả và tiếp thu ý kiến của người tham gia giao thông.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp, đồng thời làm cơ sở xem xét triển khai tại một số cây cầu trọng điểm khác trên địa bàn Hà Nội như cầu Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì.

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Biển báo, vạch kẻ định khoảng cách được lắp đặt trên cầu Nhật Tân (Ảnh: Ngọc Tiến).

CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua cầu Nhật Tân cần chú ý quan sát và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; tuân thủ giới hạn tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Văn Ngân/VOV.VN
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