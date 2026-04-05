Hà Nội bầu Phó Trưởng Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI

Chủ Nhật, 14:38, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 5/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị bầu các chức danh Phó Trưởng Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội.

ha noi bau pho truong Doan Dbqh va dai bieu quoc hoi chuyen trach khoa xvi hinh anh 1
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu làm Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội (kiêm nhiệm). Ông Trần Thanh Hà, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, được bầu làm Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách.

Ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, được bầu làm đại biểu Quốc hội chuyên trách.

ha noi bau pho truong Doan Dbqh va dai bieu quoc hoi chuyen trach khoa xvi hinh anh 2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm của các đại biểu trong Đoàn; khẳng định sẽ cùng các đại biểu mới được bầu tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Chúng tôi xin hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân và Thủ đô lên trên hết; đoàn kết, đồng lòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, bà Hà nói.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cũng cho biết, lãnh đạo Đoàn sẽ phát huy truyền thống các nhiệm kỳ trước, tăng cường đoàn kết, tổ chức hiệu quả các hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của cử tri Thủ đô, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.

Theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội khóa XVI gồm 32 đại biểu, được bầu tại 11 đơn vị bầu cử.

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: Đoàn ĐBQH Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà Phó Trưởng đoàn Trần Thanh Hà Nguyễn Ngọc Việt đại biểu chuyên trách
Bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội
VOV.VN - Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Hà Đông

VOV.VN - Sáng 15/3, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu tại nơi cư trú, khu vực bỏ phiếu số 17, phường Hà Đông.

HĐND Hà Nội khóa XVII bầu chủ tịch và các phó chủ tịch, xác nhận 124 đại biểu

VOV.VN - Sáng nay (28/3), tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

