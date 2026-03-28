HĐND Hà Nội khóa XVII bầu chủ tịch và các phó chủ tịch, xác nhận 124 đại biểu

Thứ Bảy, 11:34, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (28/3), tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

HĐND Thành phố đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức Chủ tịch HĐND Thành phố; các ông Trần Thế Cương, Phạm Quí Tiên, bà Phạm Thị Thanh Mai được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026–2031.

hDnd ha noi khoa xvii bau chu tich va cac pho chu tich, xac nhan 124 dai bieu hinh anh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng các lãnh đạo thành phố.

Các Trưởng các Ban của HĐND khóa XVII. Cụ thể, ông Duy Hoàng Dương, Thành ủy viên, đại biểu HĐND Thành phố khóa XVII, được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế. Bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa – Xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Sáng, đại biểu HĐND Thành phố khóa XVII, được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách. Ông Trần Hợp Dũng được bầu giữ chức Trưởng ban Đô thị. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng được bầu giữ chức Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND Thành phố.

Báo cáo tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Trần Thế Cương cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn Thủ đô được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định và đạt kết quả toàn diện. Thành phố đã thành lập đầy đủ các tiểu ban, tổ giúp việc và 126 ủy ban bầu cử cấp xã, phường; tổ chức 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Thành phố, 831 đơn vị bầu cử cấp xã với 4.098 khu vực bỏ phiếu, phục vụ hơn 6 triệu cử tri.

Ngày bầu cử 15/3/2026 diễn ra trang trọng, an toàn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu với sự tham gia đông đảo của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị.

Kết quả, 31/31 đơn vị bầu cử đã bầu đủ 125 đại biểu HĐND Thành phố, bảo đảm cơ cấu, thành phần và chất lượng. Ở cấp xã, 828/831 đơn vị bầu đủ đại biểu theo quy định; không có đơn vị nào phải bầu lại hoặc bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật.

Về xác nhận tư cách đại biểu, từ khi công bố kết quả đến hết thời hạn theo quy định, Ủy ban Bầu cử Thành phố không nhận được khiếu nại liên quan. Trong số 125 người trúng cử, có 1 trường hợp không được xác nhận tư cách đại biểu do thay đổi công tác và có đơn xin không tham gia. Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đối với 124 đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: HĐND Hà Nội khóa XVII bầu Chủ tịch HĐND Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch HĐND Hà Nội xác nhận tư cách đại biểu HĐND 124 đại biểu HĐND Hà Nội
Tin liên quan

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030
VOV.VN - Theo thống kê, Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

Các định hướng mới, vượt trội, đột phá trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
VOV.VN - UBND TP Hà Nội đã thống nhất trình HĐND Thành phố xem xét thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sau khi tiếp thu giải trình ý kiến của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,  trong đó xác định rõ phạm vi, quy mô và mục tiêu phát triển dài hạn.

Bài toán giữ di sản phố cổ trong quy hoạch Hà Nội 100 năm
VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, với định hướng bảo tồn lõi phố cổ và mở rộng không gian quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, giữa áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, bài toán dung hòa giữa gìn giữ di sản và phát triển hiện đại vẫn là thách thức không dễ giải.

