HĐND Hà Nội khóa XVII bầu chủ tịch và các phó chủ tịch, xác nhận 124 đại biểu

HĐND Thành phố đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức Chủ tịch HĐND Thành phố; các ông Trần Thế Cương, Phạm Quí Tiên, bà Phạm Thị Thanh Mai được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026–2031.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng các lãnh đạo thành phố.

Các Trưởng các Ban của HĐND khóa XVII. Cụ thể, ông Duy Hoàng Dương, Thành ủy viên, đại biểu HĐND Thành phố khóa XVII, được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế. Bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa – Xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Sáng, đại biểu HĐND Thành phố khóa XVII, được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách. Ông Trần Hợp Dũng được bầu giữ chức Trưởng ban Đô thị. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng được bầu giữ chức Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND Thành phố.

Báo cáo tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Trần Thế Cương cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn Thủ đô được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định và đạt kết quả toàn diện. Thành phố đã thành lập đầy đủ các tiểu ban, tổ giúp việc và 126 ủy ban bầu cử cấp xã, phường; tổ chức 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Thành phố, 831 đơn vị bầu cử cấp xã với 4.098 khu vực bỏ phiếu, phục vụ hơn 6 triệu cử tri.

Ngày bầu cử 15/3/2026 diễn ra trang trọng, an toàn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu với sự tham gia đông đảo của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị.

Kết quả, 31/31 đơn vị bầu cử đã bầu đủ 125 đại biểu HĐND Thành phố, bảo đảm cơ cấu, thành phần và chất lượng. Ở cấp xã, 828/831 đơn vị bầu đủ đại biểu theo quy định; không có đơn vị nào phải bầu lại hoặc bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật.

Về xác nhận tư cách đại biểu, từ khi công bố kết quả đến hết thời hạn theo quy định, Ủy ban Bầu cử Thành phố không nhận được khiếu nại liên quan. Trong số 125 người trúng cử, có 1 trường hợp không được xác nhận tư cách đại biểu do thay đổi công tác và có đơn xin không tham gia. Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đối với 124 đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định.