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Hà Nội: Biểu dương những doanh nghiệp “Vì người lao động” và công nhân tiêu biểu

Thứ Ba, 12:36, 06/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (6/10), Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tôn vinh 30 doanh nghiệp vì người lao động, biểu dương 30 công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2026.

 

Theo Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, để được người lao động và tổ chức Công đoàn ghi nhận là một “Doanh nghiệp vì người lao động”, doanh nghiệp không chỉ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định mà còn tạo ra việc làm ổn định, bảo đảm và từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc; quan tâm đến an toàn, sức khỏe, phúc lợi và đời sống tinh thần của người lao động…

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Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng

Trong 30 doanh nghiệp được vinh danh, có 27 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước, 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp sử dụng đông công nhân lao động. Đồng thời quan tâm đến những doanh nghiệp chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng môi trường làm việc tiến bộ.

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Những công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026

Theo ông Shigeyuki Okamoto – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam, một trong 30 doanh nghiệp được vinh danh là “Doanh nghiệp vì người lao động” dịp này chia sẻ: "Chúng tôi có hệ thống đào tạo bài bản chuyên nghiệp, từ nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý đến đào tạo ngoại ngữ và phát triển năng lực cá nhân. Công ty luôn khích lệ, khen thưởng cho những sáng kiến, sáng tạo, thành tích đóng góp của công nhân viên. Bên cạnh công việc, việc duy trì cuộc sống cân bằng, hạnh phúc là điều công ty chúng tôi luôn đầu tư và cố gắng hết sức mình vì công nhân". 

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Doanh nghiệp được tuyên dương vì người lao động 

Cùng được tôn vinh trong chương trình là 30 “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu” – những người trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp, thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Đó là những lao động có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, năng động, sáng tạo; là những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đóng góp thiết thực cho hoạt động của doanh nghiệp như chị Vũ Thị Như Quỳnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO: "Hôm nay tôi rất vinh dự là công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026. Tôi nghĩ rằng, người lao động dù ở vị trí nào cũng nên cố gắng để hoàn thành tốt công việc. Giữa thời đại số như hiện nay, chúng ta nên tập trung vào ứng dụng công nghệ AI để phát huy tốt hơn nữa công việc của mình, tạo ra năng suất lao động cao hơn, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp".

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Những công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026

Khẳng định thành công của doanh nghiệp không thể thiếu vắng vai trò của người lao động.  Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị: "Đối với các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần "Vì người lao động". Hãy xem việc chăm lo cho người lao động là khoản đầu tư cho tương lai phát triển bền vững của doanh nghiệp chứ không phải là một chi phí. 

Bên cạnh đó là tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và đặc biệt là xây dựng môi trường làm việc văn hóa, an toàn, sẻ chia và thấu hiểu. Đối với các anh chị em công nhân lao động, tôi mong các anh chị em không thỏa mãn với những thành tích hôm nay, hãy tiếp tục học tập, nâng cao tay nghề, làm chủ công nghệ, phát huy nhiều hơn nữa các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phải nhận thức rằng sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là cơ sở vững chắc cho tương lai của chính bản thân và gia đình của các bạn".

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Người lao động tham dự hội nghị

Bà Thái Thu Xương cũng mong muốn các cấp công đoàn làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

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Thuế TP.HCM tuyên dương 262 doanh nghiệp tiêu biểu

VOV.VN - Ngày 19/12, TP.HCM tổ chức Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2024, vinh danh 262 doanh nghiệp tiêu biểu. Đây là những đơn vị đại diện cho hơn 436.000 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn TP, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Bích Ngọc/VOV1
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