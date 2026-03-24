Hà Nội: Camera AI phát hiện trên 19.300 trường hợp vi phạm

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn… Đây là những hành vi nguy cơ cao gây tai nạn, mất an toàn giao thông.

Tất cả các hành vi vi phạm này đều được rà soát, lập hồ sơ và gửi thông báo vi phạm, đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo tính minh bạch, chính xác.

Cùng với việc ghi nhận các trường hợp vi phạm, Trung tâm điều hành giao thông cũng đã phát huy hiệu quả việc điểu chỉnh, tổ chức giao thông khi 1.837 camera AI kết nối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 195 nút giao trọng điểm, qua đó thực hiện điều hành giao thông theo thời gian thực.

Lực lượng chức năng đã tổ chức điều chỉnh 188 nút giao thông, thiết lập và duy trì hiệu quả 22 tuyến “làn sóng xanh” trên các trục chính như: Phố Huế - Hàng Bài, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Võ Chí Công, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Đại La, Lý Thường Kiệt…

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Sau một thời gian triển khai, bắt đầu từ ngày 13/12/ 2025 đến bây giờ, hiệu quả trước mắt là có những con số rất cụ thể liên quan đến tai nạn giao thông. Chúng tôi cũng đã kiểm chế và giảm 3 tiêu chí, cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Ngoài ra, tình hình về ùn tắc giao thông đã được cải thiện rõ rệt. Vấn nữa là ý thức của người tham gia giao thông đã thay đổi lớn".

Rõ ràng, sau 3 tháng vận hành chính thức, hệ thống camera AI đã giúp cải thiện đáng kể tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tình trạng vượt đèn đỏ, ngược chiều, mạnh ai nấy đi từng bước được chấn chỉnh. Ngoài ra, hệ thống camera AI còn giúp các lực lượng chức năng trong đảm bảo trật tự văn minh đô thị.