Hà Nội chấn chỉnh công tác phòng chống cháy nổ trên xe buýt, đường sắt đô thị

Thứ Bảy, 16:32, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội quán triệt nghiêm công tác phòng chống cháy nổ theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội.

Sau vụ cháy xe buýt xảy ra trên phố Lý Thường Kiệt sáng 16/5, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng thành phố Hà Nội) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tăng cường công tác phòng chống cháy nổ đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

ha noi chan chinh cong tac phong chong chay no tren xe buyt, duong sat do thi hinh anh 1
Xe buýt tuyến 03A biển kiểm soát 29B-193.15 đã xảy ra cháy khi lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: Kim Thanh/VOV1

Theo công văn, trong sáng 16/5, xe buýt tuyến 03A biển kiểm soát 29B-193.15 đã xảy ra cháy khi lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt theo chiều Gia Lâm - Giáp Bát. Dù vụ cháy xe buýt không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý hành khách đi xe buýt.

Trước sự việc trên,Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội quán triệt nghiêm công tác phòng chống cháy nổ theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, các đơn vị phải rà soát, kiểm tra nghiêm ngặt phương tiện trước khi vận hành; đặc biệt chú trọng các bộ phận như ắc quy, pin, bình khí, hệ thống kỹ thuật an toàn. Đồng thời thường xuyên bảo dưỡng, thay thế bình cứu hỏa hết hạn trên xe buýt, đoàn tàu, nhà ga, depot, bãi đỗ xe.

Trung tâm cũng yêu cầu tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn; niêm yết đầy đủ nội quy, biển cấm lửa, sơ đồ thoát hiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn phòng chống cháy nổ.

Như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 9h50, xe buýt mang BKS 29B-193.15 hoạt động trên tuyến 3A (Gia Lâm - Giáp Bát), lượt xuất bến lúc 9h21 theo chiều Gia Lâm - Giáp Bát, bất ngờ xảy ra cháy khi di chuyển đến khu vực phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lái xe và nhân viên phục vụ đã sử dụng bình chữa cháy được trang bị trên xe để xử lý ban đầu, đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hỗ trợ. Toàn bộ hành khách đã được sơ tán an toàn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo một số nhân chứng, khi xe đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy. Người dân xung quanh đã hô hoán để lái xe dừng phương tiện, nhanh chóng đưa hành khách xuống xe và phối hợp chữa cháy.

Nhận được tin, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an thành phố Hà Nội, đã phối hợp với công an cơ sở nhanh chóng khống chế lửa, phân luồng giao thông qua phố Lý Thường Kiệt.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội
