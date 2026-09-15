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Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ thịt gà, tôm có dấu hiệu bất thường tại trường học

Thứ Ba, 21:14, 15/09/2026
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VOV.VN - Sau phản ánh của phụ huynh về thịt gà, tôm có dấu hiệu không tươi tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, Hà Nội yêu cầu phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nếu phát hiện vi phạm. Sáng 15/9, phụ huynh tiếp tục giám sát thực phẩm đầu vào tại trường.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xác minh

Ngày 15/9, liên quan đến phản ánh về thực phẩm tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, ngày 11/9, trong quá trình giám sát việc tiếp nhận thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, một số phụ huynh phản ánh một số tôm và thịt gà có dấu hiệu không tươi qua quan sát và cảm nhận bằng mùi.

Số thực phẩm này có tem nhãn, mã QR để truy xuất nguồn gốc. Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nhà trường và đại diện phụ huynh không tiếp nhận, yêu cầu đơn vị cung cấp đưa số thực phẩm này về và thay thế bằng thực phẩm khác.

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Hình ảnh một số miếng gà có dấu hiệu không tươi sống do nhà cung cấp vận chuyển đến Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn sáng 11/9 (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Theo ông Nguyễn Bá Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa, phường đã làm việc với nhà trường, đại diện phụ huynh và đơn vị cung cấp để xác minh. Qua kiểm tra, một số tôm và một số miếng thịt gà được nhận định không được tươi, không phải toàn bộ số thực phẩm.

Lãnh đạo phường Yên Nghĩa cho biết số thực phẩm bị phản ánh không được đưa vào trường để chế biến mà được trả lại nhà cung cấp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group là đơn vị tổ chức nấu bữa ăn bán trú tại trường. Doanh nghiệp cho biết đã dừng hợp đồng với hai nhà cung cấp liên quan đến thịt gà và tôm, đồng thời lựa chọn nhà cung cấp thay thế.

Theo VAS Group, quá trình giao nhận thực phẩm có sự tham gia của đại diện nhà trường, phụ huynh và nhân viên y tế. Thực phẩm được cân, kiểm tra cảm quan và đối chiếu thông tin trước khi đưa vào sơ chế. Nếu phát hiện thực phẩm có dấu hiệu không tươi hoặc có mùi bất thường, đơn vị sẽ trả lại nhà cung cấp và yêu cầu thay thế.

Phụ huynh giám sát thực phẩm từ 5h sáng

Sau sự việc ngày 11/9, khoảng 5h sáng 15/9, đại diện phụ huynh đã có mặt tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn để cùng nhà trường giám sát việc tiếp nhận thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú cho hơn 2.000 học sinh.

Khoảng 5h10, xe chuyên dụng chở thực phẩm đến trường trong điều kiện mưa lớn. Đến khoảng 5h30, thực phẩm được đưa xuống để cân, kiểm tra bằng cảm quan và đối chiếu thông tin trên tem nhãn, mã QR truy xuất nguồn gốc.

Nhà trường cho biết đã siết chặt hơn quy trình tiếp nhận thực phẩm sau phản ánh của phụ huynh. Nhân viên y tế và những người tham gia khu vực giao nhận, sơ chế, chế biến phải thực hiện các yêu cầu về vệ sinh cá nhân.

Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn có một cơ sở chính và hai phân hiệu. Do các phân hiệu chưa đủ điều kiện tổ chức nấu ăn, bữa ăn được chế biến tại cơ sở chính rồi vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các điểm trường.

Theo nhà trường, bếp bắt đầu hoạt động từ khoảng 5h, thực phẩm được sơ chế, chế biến và chia suất trước giờ ăn trưa của học sinh.

Việc UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xác minh sẽ giúp làm rõ quá trình lựa chọn, cung ứng và tiếp nhận thực phẩm tại trường, đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan nếu có vi phạm.

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Lại thêm 2 trường ở Hà Nội gặp sự cố bữa ăn bán trú

VOV.VN - Chỉ trong những ngày đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Nội liên tiếp phát sinh vấn đề về bữa ăn bán trú. Tại Trường Tiểu học Mê Linh, nhà trường phải tạm dừng bán trú 4 ngày để lựa chọn lại đơn vị cung cấp suất ăn; còn tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phụ huynh phát hiện tôm, thịt gà có dấu hiệu bất thường khi tiếp nhận. Vì sao những sự cố này vẫn liên tiếp xảy ra?

Thu Hằng/VOV.VN
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