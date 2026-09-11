Siết chặt bữa ăn bán trú: Không để học sinh thiếu cơm, ăn muộn

Một bữa ăn bán trú tưởng như là câu chuyện rất nhỏ, nhưng phía sau đó là yêu cầu không nhỏ về trách nhiệm: Làm sao để mỗi suất ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ lượng, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm?

Phản ánh từ phụ huynh và học sinh

6h30 phút sáng, trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ, Hà Nội, phụ huynh đã tấp nập đưa con đến trường. Một số người tranh thủ mua thêm bữa sáng cho con. Không phải ai cũng mua thêm vì con thích ăn sáng bên ngoài. Có phụ huynh cho biết, những ngày trước, con về nhà trong tình trạng đói, bữa trưa ở trường có hôm chưa được tổ chức đúng giờ.

"Hai hôm trước con kêu ít, về cũng kêu đói"

"Con nhà mình kêu cơm có hơi muộn"

Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ, Hà Nội (Ảnh: VOV Giao thông)

Với trẻ tiểu học, một bữa ăn trưa không chỉ đơn thuần là chuyện ngon hay dở. Đó là năng lượng để các em tiếp tục học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động trong buổi chiều. Vì vậy, khi suất ăn đến muộn hoặc khẩu phần khiến học sinh chưa đủ no, điều phụ huynh quan tâm không chỉ là một bữa cơm cụ thể, mà là cách nhà trường và đơn vị cung cấp đang thực hiện trách nhiệm của mình như thế nào.

Ông Đặng Văn Tiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Mỗ cho biết, khó khăn phát sinh trong những ngày đầu năm học có nguyên nhân từ việc số lượng học sinh sau sáp nhập tăng cao. Sau phản ánh của phụ huynh, địa phương đã thay đơn vị cung cấp suất ăn. "Với số lượng cung ứng đông như vậy và hai phân hiệu xa nhau, một phân hiệu chưa có bếp ăn do học tạm tại một trường THPT vì vậy có gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển, chia thức ăn đến phân hiệu thứ hai".

Khó khăn trong những ngày đầu có thể là điều khó tránh khỏi. Nhưng với bữa ăn của học sinh, chậm một bữa, thiếu một suất hay sai một định lượng đều cần được phát hiện và xử lý ngay:

PV: Con thấy đồ ăn thế nào?

HS: Cơm phát chậm, với cả ít ạ

PV: Con ăn có đủ no không?

HS: Vẫn đói ạ

PV: Thức ăn có đủ no không con?

HS: Dạ không, ít lắm ạ

PV: Chiều có đói không

HS: Có chiều đói ạ, chiều con đi múa phải uống thêm sữa không thì không múa được

Những lời nói ngắn, rất thật của trẻ đặt ra một câu hỏi rất cụ thể: khẩu phần ăn đã thực sự được tính đúng, tính đủ hay chưa? Đây là vấn đề cần được kiểm chứng bằng cân đo và hồ sơ định lượng, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận. Cô Đỗ Thị Hằng - Giáo viên tổng phụ trách trường Nguyễn Quý Đức chia biết: "Kiểm tra định lượng của bếp ăn nếu cân xong em với y tế thấy không đủ thì yêu cầu công ty chia đủ định lượng cho học sinh. Ví dụ cơm 250 gram phải đủ 250 định lượng của các con phải trả cho đủ. Chính em hôm qua dậy từ 4h sáng nhận cân đủ thức ăn không thiếu một gram nào".

Tăng cường giám sát bữa ăn bán trú

Theo quy định, quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn 10 bước rất chặt chẽ, UBND xã phường phê duyệt theo hồ sơ năng lực, nhà trường phối hợp giám sát cả về chất lượng lẫn số lượng.

Thế nhưng, những ngày qua, vẫn xảy ra những sự việc đáng tiếc ở Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức, Trung Giã B, tiểu học Đức Giang liên quan đến bữa ăn bán trú.

Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, cho rằng, cùng với việc lựa chọn đơn vị đủ năng lực, yếu tố quyết định nằm ở khâu giám sát trong quá trình thực hiện: "Phải có sự giám sát của ban phụ huynh, giám hiệu nhà trường và cũng có sự vào cuộc của UBND, phường, đặc biệt cần có những buổi kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị cung cấp thức ăn sẵn".

Theo ông Phong, một suất ăn bán trú không kết thúc ở thời điểm đơn vị cung cấp giao thực phẩm đến trường. Đó là cả một chuỗi trách nhiệm: từ lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng thực đơn, tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, chia suất, kiểm tra định lượng, đến tổ chức ăn đúng giờ và theo dõi phản hồi của học sinh. Chỉ cần một mắt xích thiếu chặt chẽ, bữa ăn của học sinh có thể bị ảnh hưởng.

Trước thông tin về thời gian và chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh còn chưa hợp lý, chiều ngày 9/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn gửi Đảng ủy UBND thành phố yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Yêu cầu được đặt ra là đưa hoạt động này nhanh chóng vào nền nếp, chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với một đứa trẻ, bữa cơm ở trường có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong một ngày học nhưng với gia đình và xã hội, đó là sự gửi gắm niềm tin. Đủ cơm, đủ chất, đúng giờ và an toàn - đó không nên là lời hứa sau những phản ánh của phụ huynh, mà phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong từng bữa ăn bán trú.