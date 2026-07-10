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Hà Nội chi hơn 11.600 tỷ đồng "giải cứu" sông Cầu Bây ô nhiễm

Thứ Sáu, 11:35, 10/07/2026
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VOV.VN - HĐND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo sông Cầu Bây theo phương thức PPP. Với tổng mức đầu tư hơn 11.600 tỷ đồng, dự án không chỉ giải quyết ô nhiễm mà còn nâng cao năng lực tiêu thoát nước, hoàn thiện hạ tầng giao thông ven sông cho khu vực phía Đông Thủ đô.

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Toàn cảnh sông Cầu Bây dài 12,9 km ô nhiễm nặng sắp được giải cứu

VOV.VN - Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.681 tỷ đồng, Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây đang được Hà Nội khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công, hướng tới cải thiện môi trường, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và chỉnh trang đô thị khu vực phía Đông thành phố.

Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
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