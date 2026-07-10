Hà Nội chi hơn 11.600 tỷ đồng "giải cứu" sông Cầu Bây ô nhiễm

Cập nhật tiến độ thi công cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng tại Hà Nội

VOV.VN - Dự án cầu Trần Hưng Đạo với kiến trúc vòm thép mang biểu tượng vô cực đang được các nhà thầu nỗ lực triển khai. Dù đạt nhiều kết quả tích cực ở phần cầu chính, dự án hiện vẫn đang đối mặt với những "nút thắt" trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật tại một số phường trung tâm.