Hà Nội chi hơn 11.600 tỷ đồng "giải cứu" sông Cầu Bây ô nhiễm

VOV.VN - Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.681 tỷ đồng, Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây đang được Hà Nội khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công, hướng tới cải thiện môi trường, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và chỉnh trang đô thị khu vực phía Đông thành phố.
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VOV.VN - Dự án cầu Trần Hưng Đạo với kiến trúc vòm thép mang biểu tượng vô cực đang được các nhà thầu nỗ lực triển khai. Dù đạt nhiều kết quả tích cực ở phần cầu chính, dự án hiện vẫn đang đối mặt với những "nút thắt" trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật tại một số phường trung tâm.
VOV.VN - Dự án cầu Trần Hưng Đạo với kiến trúc vòm thép mang biểu tượng vô cực đang được các nhà thầu nỗ lực triển khai. Dù đạt nhiều kết quả tích cực ở phần cầu chính, dự án hiện vẫn đang đối mặt với những "nút thắt" trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật tại một số phường trung tâm.
VOV.VN - Những hình ảnh mới nhất từ công trường Dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cho thấy hàng loạt trụ cầu, cầu dẫn và các hạng mục chính đang được triển khai đồng loạt. Diện mạo cây cầu vượt sông Hồng từng bước hiện hữu khi nhiều mũi thi công được đẩy nhanh tiến độ
VOV.VN - Những hình ảnh mới nhất từ công trường Dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cho thấy hàng loạt trụ cầu, cầu dẫn và các hạng mục chính đang được triển khai đồng loạt. Diện mạo cây cầu vượt sông Hồng từng bước hiện hữu khi nhiều mũi thi công được đẩy nhanh tiến độ
VOV.VN - Dự án thành phần 3 cầu Trần Hưng Đạo có nhiều vị trí còn vướng mặt bằng hệ thống điện, cấp nước, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật, khiến việc thi công chưa thể triển khai đồng bộ. Chủ đầu tư kiến nghị đẩy nhanh bàn giao mặt bằng và thống nhất phương án đấu nối quy hoạch để bảo đảm tiến độ
VOV.VN - Dự án thành phần 3 cầu Trần Hưng Đạo có nhiều vị trí còn vướng mặt bằng hệ thống điện, cấp nước, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật, khiến việc thi công chưa thể triển khai đồng bộ. Chủ đầu tư kiến nghị đẩy nhanh bàn giao mặt bằng và thống nhất phương án đấu nối quy hoạch để bảo đảm tiến độ
VOV.VN - Dù UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng, nhiều điểm phá dỡ phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo vẫn diễn ra trong tình trạng thiếu che chắn, bụi trắng bay mịt mù ra đường.
VOV.VN - Dù UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng, nhiều điểm phá dỡ phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo vẫn diễn ra trong tình trạng thiếu che chắn, bụi trắng bay mịt mù ra đường.