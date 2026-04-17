Hà Nội chốt lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5: Học sinh được nghỉ mấy ngày?

Thứ Sáu, 11:12, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành Giáo dục Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ các dịp lễ cuối tháng 4, trong đó học sinh được nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 2 ngày dịp 30/4, 1/5 theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 đối với toàn ngành.

Theo đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được nghỉ ngày 26/4 (Chủ nhật). Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần, lịch nghỉ được bố trí nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nghỉ 2 ngày, gồm ngày 30/4 và 1/5/2026 

Đối với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nghỉ 2 ngày, gồm ngày 30/4 và 1/5/2026 theo quy định.

Cùng với việc thông báo lịch nghỉ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian nghỉ lễ. Trong đó, các cơ quan, trường học thực hiện treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố.

Các đơn vị phải bố trí cán bộ trực, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; chủ động phương án phòng, chống cháy nổ; bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp với lực lượng chức năng địa phương giữ gìn an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông; không tham gia, cổ vũ các hành vi vi phạm pháp luật như đua xe trái phép; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời phản ánh, xử lý các tình huống phát sinh trong dịp nghỉ lễ. Ngay sau kỳ nghỉ, các nhà trường cần nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, bảo đảm tiến độ năm học.

Thu Hằng/VOV.VN
