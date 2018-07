Hà Nội có mưa to và dông trong chiều và đêm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang hoạt động mạnh, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh.

Từ chiều và đêm nay (13/7) đến ngày 17/7, Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên từ hôm nay (13/7), ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ hôm nay (13/7) đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ chiều và đêm nay (13/7) đến ngày 17/7 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông nhiều nơi (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An: cấp 2./.

