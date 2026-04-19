Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5

Chủ Nhật, 14:47, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi kết thúc đăng ký nguyện vọng, Hà Nội sẽ công bố số lượng thí sinh dự tuyển vào từng trường THPT trước ngày 6/5 - dữ liệu quan trọng để dự đoán tỷ lệ chọi và mức độ cạnh tranh vào lớp 10 năm 2026.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không được điều chỉnh nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký (Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội (https://tsdaucap.hanoi.gov.vn) đã đóng vào lúc 24h ngày 17/4). Toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 20.000 em so với năm học trước.

ha noi cong bo so luong hoc sinh dang ky lop 10 cham nhat ngay 6 5 hinh anh 1
Chậm nhất ngày 6/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường

Theo kế hoạch, đến ngày 21/4, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh lớp 9 kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích… trên phiếu đăng ký dự thi được tải và in từ hệ thống.

Nếu có sai sót, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND phường, xã gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để sửa chữa kịp thời. Ngày 24/4, UBND các phường, xã sẽ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ dự thi của học sinh…

Chậm nhất ngày 6/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông.

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không phân biệt khu vực tuyển sinh như các năm trước. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30 và 31/5/2026. Kỳ thi gồm ba môn: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn; môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

z7565076140778_5f5bfbc2d5d046a37b91e46a4f9c4087_1.jpg

Chọi lớp 10 Hà Nội tăng vọt, nghịch lý điểm chuẩn khó lường

VOV.VN - Mùa tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội chứng kiến tỷ lệ chọi tăng mạnh, nhiều trường vượt mốc 1/3 và gần như không còn lựa chọn “dễ thở”. Trước diễn biến này, không ít phụ huynh lo ngại điểm chuẩn sẽ tăng theo, nhưng thực tế biến động nguyện vọng và thay đổi chính sách lại khiến kết quả trở nên khó đoán.

Thu Hằng/VOV.VN
Hà Nội cấm trường THPT tư thục thi riêng vào lớp 10: Giảm áp lực hay thu hẹp cơ hội?

Hà Nội cấm trường THPT tư thục thi riêng vào lớp 10: Giảm áp lực hay thu hẹp cơ hội?

VOV.VN - Chủ trương bỏ thi tuyển riêng tại các trường THPT tư thục được kỳ vọng giảm áp lực và tăng tính công bằng cho học sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều trường đã tổ chức khảo sát, phỏng vấn từ sớm, không ít phụ huynh băn khoăn: áp lực thi cử có thực sự giảm hay cơ hội vào lớp 10 lại đang bị thu hẹp?

Hạ nhiệt kỳ thi vào 10 Hà Nội: Cần thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường

Hạ nhiệt kỳ thi vào 10 Hà Nội: Cần thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường

VOV.VN - “Hạ nhiệt” kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội là vấn đề được nói từ nhiều năm nay, nhưng đến nay “sức nóng” của kỳ thi này vẫn chưa có dấu hiệu bớt căng thẳng.

