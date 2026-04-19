Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không được điều chỉnh nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký (Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội (https://tsdaucap.hanoi.gov.vn) đã đóng vào lúc 24h ngày 17/4). Toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 20.000 em so với năm học trước.

Theo kế hoạch, đến ngày 21/4, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh lớp 9 kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích… trên phiếu đăng ký dự thi được tải và in từ hệ thống.

Nếu có sai sót, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND phường, xã gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để sửa chữa kịp thời. Ngày 24/4, UBND các phường, xã sẽ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ dự thi của học sinh…

Chậm nhất ngày 6/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông.

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không phân biệt khu vực tuyển sinh như các năm trước. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30 và 31/5/2026. Kỳ thi gồm ba môn: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn; môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.