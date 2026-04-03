Hà Nội đầu tư tuyến đường mới nối từ Đường 32 đến Khu công nghệ cao sinh học

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 70 mới nối từ đường 32 đến Khu công nghệ cao sinh học.

Theo Quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng dài khoảng 3,1km. Điểm đầu tuyến giao với tuyến đường quốc lộ 32 (thuộc địa phận phường Tây Tựu), điểm cuối tuyến giao với Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long đến đường vành 3,5 tại Km1+764,60 (thuộc địa phận phường Thượng Cát).

Quy mô mặt cắt ngang 40m bao gồm mặt đường rộng 2x11,25m; dải phân cách trung tâm rộng 3m; hè đường rộng 2x7,25m. Kết cấu áo đường mềm, mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi Eyc≥ 190 Mpa; tải trọng trục xe tính toán tiêu chuẩn thiết kế đường 100kN; tải trọng thiết kế công trình dưới lòng đường HL93.

Dự án nhằm củng cố hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực theo quy hoạch, bảo đảm kết nối liên khu vực với các tuyến đường trục chính; tăng cường kết nối giao thông, đặc biệt giữa đường 32, đường 70 và tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đến Vành đai 3.5, cũng như các khu đô thị và Khu công nghệ cao sinh học; góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, giãn dân, chuyển đổi nghề; bổ sung hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện hệ thống giao thông và quy hoạch chung của thành phố; nâng cao cảnh quan đô thị với hệ thống hạ tầng đồng bộ, phát triển không gian xanh, góp phần cải thiện diện mạo đô thị phường Tây Tựu, phường Thượng Cát.

UBND Thành phố Hà Nội giao UBND phường Tây Tựu (Chủ đầu tư) và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về: năng lực năng lực của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập Dự án đầu tư, thẩm tra Dự án đầu tư; tính chuẩn xác của các số liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi; tính hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư và tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để Dự án đầu tư đảm bảo theo tiến độ được duyệt; kịp thời báo cáo UBND Thành phố tháo gỡ, khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.

UBND phường Thượng Cát có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tương ứng với phạm vi địa bàn quản lý; xây dựng tiến độ chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.

Giao Sở Xây dựng thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành; tiếp nhận và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông các hạng mục công trình hình thành từ dự án đầu tư theo phân cấp quản lý và đưa vào khai thác, bảo trì công trình theo quy định.

Các Sở, ngành Thành phố có liên quan khác, phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với các công việc có liên quan đến quá trình thực hiện Dự án đầu tư.

Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội với quy mô 199,3ha được khởi công tháng 8/2025 là dự án trọng điểm, mang tính chiến lược, đánh dấu bước tiến mới của Thủ đô trên con đường phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội nằm tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, liền kề Đại lộ Tây Thăng Long. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao đa chức năng, tích hợp các phân khu: Trung tâm R&D và sản xuất công nghệ cao, tổ hợp nhà ở cao cấp, trung tâm thương mại - dịch vụ, trường đại học - viện đào tạo, bệnh viện quốc tế ứng dụng công nghệ sinh học.

Dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân kết nối mạng lưới công nghệ cao quốc gia, thu hút các tập đoàn hàng đầu thế giới. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế tri thức, hình thành chuỗi giá trị công nghệ cao, tạo cơ hội việc làm, nâng cao sức cạnh tranh của Hà Nội; qua đó khẳng định vai trò trung tâm dẫn dắt công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong khu vực.