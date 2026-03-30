Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, phát triển giao thông xanh

Thứ Hai, 14:38, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm từ 1/7 nhằm giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy giao thông xanh. Lộ trình mở rộng đi kèm các chính sách chuyển đổi phương tiện và phát triển hạ tầng bền vững.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi hồ Hoàn Kiếm từ ngày 1/7 năm nay, sau đó mở rộng theo lộ trình. Mục tiêu nhằm kiểm soát khí thải, giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy chuyển đổi sang các phương thức giao thông thân thiện môi trường. Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai cần thận trọng, đồng bộ chính sách để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả dài hạn.

Người dân Hà Nội chon xe buýt là phương tiện tham gia giao thông, giảm ùn tắc.

Nghị quyết 57 của HĐND thành phố Hà Nội xác định giao thông là một trong những nguồn phát thải lớn trong đô thị, do đó sẽ tập trung kiểm soát lĩnh vực này. Theo đó, thành phố Hà Nội dự kiến điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng hợp lý hơn nhằm giảm khí thải.

Giai đoạn đầu, phạm vi thí điểm chủ yếu kế thừa không gian phố đi bộ hiện có và mở rộng một số khu vực lân cận tại phường Hoàn Kiếm. Sau đó, vùng phát thải thấp dự kiến mở rộng ra toàn bộ khu vực trung tâm Hoàn Kiếm và mở rộng sang các địa bàn khác.

Bà Sayaka Arai, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho rằng trước khi chuyển sang xe máy điện cần thúc đẩy giảm C02 thông qua hai sự lựa chọn đó là sử dụng xe hai bánh chạy xăng sạch đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và xe máy điện. Đồng thời giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu, tiêu chuẩn khí thải EURO4, nhiên liệu sinh học, kiểm soát khí thải xe lưu hành.

“Đối với việc triển khai khu vực phát thải thấp chúng tôi cho rằng nên tiến hành theo cách không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cụ thể là có thể áp dụng và khung giờ ban đêm sau đó có thể áp dụng vào các ngày cuối cùng. Nên sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Đồng thời đến khi hệ thống giao thông công cộng phát triển đầy đủ thì chúng ta có thể cho phép các phương tiện sạch được lưu thông. Ngoài ra thúc để thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện thì việc xây dựng hạ tầng trạm sạc để giúp tất cả người dân có thể yên tâm sử dụng và thiết lập các tiêu chuẩn xây dựng cho hệ thống sạc trong các tòa nhà, cũng như là xây dựng hệ thống tái chế Pin là những yếu tố không thể thiếu”, bà Sayaka Arai nói.

Dự kiến, trong 3 đến 5 năm tới,  Hà Nội hướng tới mở rộng phạm vi đến Vành đai 1 và tiến tới Vành đai 2 theo định hướng của Chính phủ. Song song với đó, Hà Nội cũng đặt mục tiêu hạn chế dần phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy giao thông xanh. Đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Để thực hiện điều này, Hà Nội đang xây dựng 5 chính sách. Thứ nhất là Hà Nội vận động công dân, tổ chức để khuyến khích chuyển đổi, sử dụng năng lượng hóa thạch chuyển sang năng lượng sạch; Thứ hai là thành phố đang đầu tư rất cao vào phương tiện công cộng; Thứ ba là Hà Nội đã và đang quy hoạch xây dựng hạ tầng để phục vụ cho việc chuyển đổi năng lượng;

Thứ tư là Hà Nội đang xây dựng lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp và trong năm 2026-2027 sẽ thí điểm, sau khi thí điểm sẽ có phương án tốt nhất để báo cáo Chính phủ và công bố mở rộng vùng phát thải thấp này. Thứ 5 là Hà Nội đã và đang xây dựng quy, chuẩn, tiêu chuẩn các khu đô thị. Trong đó xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu có sinh kế cho người dân, xử lý ô nhiễm môi trường và xử lý các vấn đề người dân và doanh nghiệp đang quan tâm”.

Hà Nội "chạy thử" vùng phát thải thấp, mở đường cho giao thông xanh

VOV.VN -Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi hồ Hoàn Kiếm từ ngày 1/7, tiến tới mở rộng theo lộ trình nhằm kiểm soát khí thải, giảm ô nhiễm và thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh cần triển khai thận trọng, đồng bộ chính sách để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả dài hạn.

Việt Cường/VOV1
Tag: Hà Nội phát thải thấp giao thông xanh môi trường ô nhiễm không khí xe điện Hoàn Kiếm đô thị chính sách giao thông năng lượng sạch bền vững
