Hà Nội đề xuất điều chỉnh đầu tư tuyến Vành đai 3 vốn tăng lên hơn 11.700 tỷ đồng

Theo đó, dự án được điều chỉnh tên gọi từ “tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh” thành “tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh”. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phát triển hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC trong thời gian tới.

Đường Vành đai 3 qua Đông Anh (cũ). Điểm đầu đường giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, điểm cuối giao với đường Võ Văn Kiệt (ảnh minh họa)

Mục tiêu dự án tiếp tục hướng đến hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung theo quy hoạch, tăng cường kết nối liên vùng, giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực phía Bắc Thủ đô.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án được đề xuất tăng mạnh từ 7.690 tỷ đồng lên 11.731 tỷ đồng. Trong đó: Dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng) tăng từ 2.277 tỷ đồng lên 5.082 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 (xây dựng tuyến đường) tăng từ 5.413 tỷ đồng lên 6.649 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được điều chỉnh sang sử dụng ngân sách Thành phố Hà Nội.

Theo UBND Thành phố, nguyên nhân tăng vốn chủ yếu do cập nhật cơ cấu diện tích đất sau công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất; đồng thời áp dụng đơn giá bồi thường mới theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND và Quyết định số 89/2025/QĐ-UBND của thành phố.

Đối với phần xây dựng, dự án bổ sung đầu tư hoàn chỉnh các nút giao quan trọng theo quy hoạch gồm nút giao Quốc lộ 3 cũ, Võ Nguyên Giáp và Võ Văn Kiệt nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ và phát huy hiệu quả khai thác tuyến đường.

Một nội dung đáng chú ý khác là thay đổi chủ đầu tư từ UBND huyện Đông Anh sang UBND xã Phúc Thịnh. Thời gian thực hiện dự án cũng được rút ngắn, từ giai đoạn 2023–2028 xuống còn 2023–quý III/2027.

UBND Thành phố giao UBND xã Phúc Thịnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án, bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư và tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước.