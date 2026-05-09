中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội đề xuất điều chỉnh đầu tư tuyến Vành đai 3 vốn tăng lên hơn 11.700 tỷ đồng

Thứ Bảy, 08:33, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa trình HĐND Thành phố xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 3 qua khu vực Đông Anh cũ, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tổ chức thực hiện dự án.

Theo đó, dự án được điều chỉnh tên gọi từ “tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh” thành “tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh”. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phát triển hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC trong thời gian tới.

ha noi de xuat dieu chinh dau tu tuyen vanh dai 3 von tang len hon 11.700 ty dong hinh anh 1
Đường Vành đai 3 qua Đông Anh (cũ). Điểm đầu đường giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, điểm cuối giao với đường Võ Văn Kiệt (ảnh minh họa)

Mục tiêu dự án tiếp tục hướng đến hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung theo quy hoạch, tăng cường kết nối liên vùng, giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực phía Bắc Thủ đô.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án được đề xuất tăng mạnh từ 7.690 tỷ đồng lên 11.731 tỷ đồng. Trong đó: Dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng) tăng từ 2.277 tỷ đồng lên 5.082 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 (xây dựng tuyến đường) tăng từ 5.413 tỷ đồng lên 6.649 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được điều chỉnh sang sử dụng ngân sách Thành phố Hà Nội.

Theo UBND Thành phố, nguyên nhân tăng vốn chủ yếu do cập nhật cơ cấu diện tích đất sau công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất; đồng thời áp dụng đơn giá bồi thường mới theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND và Quyết định số 89/2025/QĐ-UBND của thành phố.

Đối với phần xây dựng, dự án bổ sung đầu tư hoàn chỉnh các nút giao quan trọng theo quy hoạch gồm nút giao Quốc lộ 3 cũ, Võ Nguyên Giáp và Võ Văn Kiệt nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ và phát huy hiệu quả khai thác tuyến đường.

Một nội dung đáng chú ý khác là thay đổi chủ đầu tư từ UBND huyện Đông Anh sang UBND xã Phúc Thịnh. Thời gian thực hiện dự án cũng được rút ngắn, từ giai đoạn 2023–2028 xuống còn 2023–quý III/2027.

UBND Thành phố giao UBND xã Phúc Thịnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án, bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư và tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước.

ham_chui_kim_kien_dai_co_viet.jpg

Hà Nội đề xuất dự án nâng cấp trục Quốc lộ 1A gần 162.000 tỷ đồng

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị” theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

H.La/VOV.VN
Tag: điều chỉnh dự án Vành đai 3 Đông Anh Hà Nội tăng vốn dự án Vành đai 3 HĐND Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư UBND xã Phúc Thịnh chủ đầu tư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh khu tái định cư cho dân di dời từ 2 dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo
Cận cảnh khu tái định cư cho dân di dời từ 2 dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo

VOV.VN - Khu tái định cư Thư Lâm, Hà Nội, nơi bố trí chỗ ở mới cho hàng trăm hộ dân di dời từ hai dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo, đang trở nên sôi động khi nhiều lô đất được ký gửi, chào bán ở mức 70–80 triệu đồng/m², kéo theo sự xuất hiện dày đặc của môi giới.

Cận cảnh khu tái định cư cho dân di dời từ 2 dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo

Cận cảnh khu tái định cư cho dân di dời từ 2 dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo

VOV.VN - Khu tái định cư Thư Lâm, Hà Nội, nơi bố trí chỗ ở mới cho hàng trăm hộ dân di dời từ hai dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo, đang trở nên sôi động khi nhiều lô đất được ký gửi, chào bán ở mức 70–80 triệu đồng/m², kéo theo sự xuất hiện dày đặc của môi giới.

Giải tỏa mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm, tuyến kết nối cầu Tứ Liên lộ diện
Giải tỏa mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm, tuyến kết nối cầu Tứ Liên lộ diện

VOV.VN - Từ những ngõ nhỏ ven sông, tuyến đường dẫn từ cầu Tứ Liên ra Nghi Tàm (phường Hồng Hà, Hà Nội) đang dần lộ diện khi công tác giải phóng mặt bằng tại phường Hồng Hà được tăng tốc.

Giải tỏa mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm, tuyến kết nối cầu Tứ Liên lộ diện

Giải tỏa mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm, tuyến kết nối cầu Tứ Liên lộ diện

VOV.VN - Từ những ngõ nhỏ ven sông, tuyến đường dẫn từ cầu Tứ Liên ra Nghi Tàm (phường Hồng Hà, Hà Nội) đang dần lộ diện khi công tác giải phóng mặt bằng tại phường Hồng Hà được tăng tốc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục